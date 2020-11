Moda e capelli alla Maradona: come ispirarsi al mitico idolo di Napoli!

I capelli alla Maradona hanno caratterizzato i mitici anni 80. Il mitico “re” di Napoli ha indossato qualsiasi tipo di outfit, da quelli sportivi a quelli più eleganti. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sui look dell’argentino.

Maradona, nel corso degli anni, è stato un vero e proprio apripista alla moda. Come dimenticare le sue camicie sgargianti e i suoi abbinamenti davvero vivaci e decisamente arditi. Una sola parola chiave per Diego Armando Maradona: fantasia ed eccentricità.

In queste ore le foto del Pibe de Oro stanno spopolando su tutti i siti internet. Una vera leggenda del calcio che, però, ha saputo lasciare il segno anche nel mondo della moda. L’argentino ha sempre avuto un fisico non molto facile da vestire: torace ampio, spalle importanti e cosce poderose. Nonostante ciò, l’argentino si è permesso anche il lusso di vestire elegante. Spesso ha indossato tailleur di lana e completi gessati.

Look e moda tra le passioni del Pibe de Oro

Soprattutto negli anni 90, il campione ha dato libero sfogo alla sua vena modaiola. E’ nota la sua passione per gli abiti di Gianni Versace. Cravatte super fantasiose e camicie che danno veramente nell’occhio. Questo lo stile che ha sempre contraddistinto il mitico argentino. Un look che ha sempre fatto venire fuori la vitalità che l’ha sempre contraddistinto.

Il calciatore aveva anche una vera e propria passione per i gioielli. Sul suo collo, nel corso degli anni, abbiamo visto crocifissi e collane di ogni tipo. Ma non solo. Come dimenticare i suoi bracciali, anelli e orecchini. Indimenticabili anche i suoi vistosi orecchini ai lobi delle orecchie.

Tra le sue grandi passioni anche gli orologi. Modelli super costosi e in edizione super limitata. Rolex, Patek Philippe, Hublot e chi più ne ha più ne metta.

L’argentino a volte portava anche due orologi, molto simili tra loro, a volte quasi uguali. Di solito uno dei due modelli era sincronizzato sull’orario del luogo dove si trovava in quel momento. L’altro, invece, era impostato sul fuso orario argentino.

Via libera anche a occhiali da sole e lenti colorate, accompagnate a cappellini di ogni genere. L’argentino, come se non bastasse, aveva anche una grandissima passione per le pellicce e per le automobili sgargianti.

Capelli alla Maradona: il caschetto ribelle che ha fatto impazzire tutti

La caratteristica tipica del calciatore, però, è sempre stata la chioma. I capelli alla Maradona, infatti, sono diventati una vera e propria leggenda. Quanti tifosi si saranno rivolti al barbiere per avere la sua stessa acconciatura e per poter assomigliare al proprio idolo.

Un caschetto riccio, decisamente ribelle e poco curato. Rappresentava in tutto e per tutto il carattere ribelle del campione che ha sempre fatto una vita di eccessi.

Capelli difficili da domare proprio come il grande Pibe de Oro che ha sempre fatto tanto parlare di sé.

Per avere gli stessi capelli di Maradona, dovete puntare su un caschetto di media lunghezza con una frangia appena accennata. Un vero e proprio caschetto latino che ha fatto impazzire donne e uomini di tutto il mondo!

