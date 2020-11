Morte Maradona , la notizia arriva in studio e scoppia a piangere

Morte Maradona. La notizia della sua scomparsa lascia attoniti supporter e giornalisti che hanno seguito la sua carriera per una vita intera

Se n’è andato il più grande di tutti, El Pibe de Oro, da molti considerato il calciatore migliore che abbia mai calcato i campi di tutto il mondo. In quest’anno così funesto, la notizia della morte di Maradona arriva come un pugno allo stomaco.

Chiaramente gli appassionati e gli sportivi sono stati colpiti dalla sua scomparsa, ma Diego Armando, per il suo straordinario talento, il suo carattare da guascone, la vita sregolata, gli alti e bassi di un’esistenza sempre sotto i riflettori, è entrato nel cuore di tutti indistintamente. Davanti alle sue evidenti capacità, non si poteva far altro che inchinarsi.

Maradona è morto: la notizia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. A proclamarlo prima di tutti è stato il Clarín, il più autorevole quotidiano argentino. In Italia lo ha annunciato ieri pomeriggio un’incredula Barbara D’Urso durante la trasmissione Pomeriggio 5. Non voleva crederci, ha sperato fino all’ultimo in una smentita, ha chiesto più volte ai propri autori se le informazioni fossero confermate. Purtroppo lei, come tutti del resto, si è dovuta piegare alla triste realtà. “Siete sicuri? Non mi fate dare una notizia che non è vera” – ha detto nell’apprendere il fatto.

Morte Maradona. Amedeo Goria commosso e provato

Diego Armando Maradona aveva compiuto da poco 60 anni, per le precisione il 30 ottobre scorso. Per l’occasione aveva radunato tutti i figli, compreso Diego Armando junior, avuto con Cristiana Sinagra, che la stessa D’Urso aveva seguito nelle fasi di riconoscimento e ricongiungimento. Il ragazzo, ricoverato per Covid nel momento della morte del padre, è stato dimesso poco dopo.

Grande momento di commozione a Pomeriggio 5 da parte di Amedeo Goria, giornalista sportivo che, con la voce rotta dal pianto, ha detto le seguenti parole: “Il ricordo di Maradona è legato alla mia famiglia. A casa ho una sua foto con Maria Teresa (Ruta, ex moglie), con mio padre e la mia seconda mamma che non ci sono più. Ha fatto grande il Napoli e l’Argentina. Personaggio controcorrente, Diego Armando si assentava dagli allenamenti, si allenava due volte alla settimana, ma era amato da tutti. I suoi compagni di squadra lo hanno sempre riconosciuto come un leader. Difendeva sempre i più deboli”.

