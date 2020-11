Muore una celebre attrice, madre di un personaggio molto discusso

E’ morta all’età di 70 anni l’attrice di Profondo Rosso Daria Nicolodi, come ha comunicato il suo ex compagno Dario Argento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dario Argento (@darioargento_official)

Ieri mattina è morta a Roma Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice che ci ha lasciati all’età di 70 anni come comunicano tramite social il suo ex compagno Dario Argento e sua figlia Asia.

La donna è ricordata per essere l’icona di ‘Profondo Rosso’ celebre film diretto proprio dal suo ex compagno con il quale iniziò una relazione dopo averlo conosciuto sul set.

Conosciuti nel 1974, la Nicoldi era già celebre per aver lavorato con Elio Petri, si innamorò del celebre regista di film gialli e dal loro amore nacque la figlia Asia nel 1975, all’anagrafe Aria Maria Vittoria Rossa.

‘Profondo Rosso‘ ha consacrato sia Dario che Daria a livello internazionale segnando l’inizio di una lunga relazione sentimentale che si concluse dopo 10 anni.

La vita dell’attrice proprio in quegli anni era stata segnata da un tragico evento, morì infatti la sua primogenita avuto dalla sua precedente relazione con Mario Ceroli, a causa di un incidente stradale e lei decise di allontanarsi da Roma e dalla sua vita che le ricordava la figlia morta.

L’addio della figlia Asia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Attraverso il suo profilo Instagram la figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi vuole ricordare la madre scomparsa con una serie di scatti che la ritraggono e con un messaggio toccante:

“Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria“.

Parole toccanti che hanno ricevuto risposte da vicinanti dai tanti followers dell’attrice tra cui Mara Venier che scrive: “Asia mia, ti abbraccio forte, forte” e la cantante Giorgia: “Un abbraccio stretto, Asia”.