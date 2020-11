Nicola Savino, il grande segreto del presentatore de Le Iene

Nicola Savino è uno dei conduttori più amati della nostra televisione: in pochi conoscono tuttavia un retroscena in merito al suo passato nel mondo della musica.

Nicola Savino è uno dei conduttori televisivi e radiofonici più conosciuti in Italia. Il classe 1967, nella sua immensa carriera, ha anche preso parte ad alcune pellicole ed è da anni una presenza fissa a Radio Deejay. Il nativo di Lucca è stato autore del ‘Festivalbar dal 1996 al 2004, mentre dal 1998 al 2002 ha condotto ‘Le Iene’.

Nicola è un personaggio apprezzato dal pubblico televisivo: nonostante ciò, non tutti conoscono un particolare in merito al suo passato. Un dettaglio della sua vita sarà sicuramente sconosciuto ai più: Savino ha vinto un disco d’oro.

Nicola Savino, il grande segreto del presentatore

Nicola, nella sua immensa carriera, è riuscito a vincere un disco d’oro. Tale riconoscimento viene assegnato quando gli artisti certificano un numero di copie vendute (in origine pari a un milione). Savino formò infatti una band con Marco Biondi: il duo si chiamò Pin-Occhio e suonavano una musica di genere elettronico. La canzone ‘Pinocchio Dance’ ebbe un successo clamoroso e non solo in Italia: la band spopolò anche in Francia e Belgio.

Il nativo di Lucca è seguitissimo anche sui social network: il suo account Instagram vanta ben 663mila follower. Il presentatore ama postare scatti e pensieri divertenti, riuscendo quasi sempre a strappare sorrisi.

