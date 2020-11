Paola Turani si conferma una delle bellezze più ammirate di Instagram: la modella in uno scatto elegantissimo e insieme sensuale

E’ una delle modelle più apprezzate del made in Italy in questo momento, con una fama che parte da lontano. Ha iniziato giovanissima, non ancora maggiorenne, trasferendosi in Francia e da lì dando il via a una lunga carriera, che l’ha vista e la vede ancora oggi sfilare e posare per marchi prestigiosissimi. Paola Turani, bergamasca, classe 1987, è di una bellezza rara, che lascia attoniti. Seguitissima anche su Instagram, con un profilo molto spesso aggiornato con foto davvero accattivanti, ma anche con un pizzico di ironia e con la voglia di raccontare se stessa e la sua vita. I simpatici siparietti in cui coinvolge il marito, Riccardo Serpellini – il ‘Serpella’, come lo chiama lei – strappano sempre un sorriso. Ma a coinvolgere più di tutto è il fascino di Paola, irresistibile. Lo scatto di oggi, a pagina successiva, vi lascerà senza fiato.

Paola Turani, l’eleganza colpisce come sempre: look total black irresistibile