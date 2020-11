“Poco apprezzabile“ Laura Pausini messaggio contro Maradona

Il commento di Laura Pausini alla morte di Maradona è fuori dal coro e va contro la celebrazione mediatica del campione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini va controcorrente e si afferma come una voce fuori dal coro nella giornata del 25 novembre. Una giornata pregna di significato perché indicata come quella dedicata a livello internazionale contro la violenza sulle donne ma da ieri anche il giorno della morte del grande Diego Armando Maradona.

La notizia arrivata nel pomeriggio di ieri ha invaso i social, i talk, i tg e l’abbraccio immenso dell’Italia per il grande ex giocatore del Napoli ha raggiunto virtualmente l’Argentina. La notizia ha lasciato tutti di stucco e si è instaurata in modo prepotente dappertutto prendendo il sopravvento su molti altri fatti del giorno.

Secondo la cantante romagnola lo ha fatto oscurando l’importanza di una giornata così piena di significato, che ha il compito di tenere alta l’attenzione perché fatti di violenza ne succedono ogni giorno e proprio ieri in una giornata simbolo ci sono stati due nuovi omicidi di donne da parte di uomini.

LEGGI ANCHE –> Cristiana Sinagra, chi era l’amore italiano di Diego Armando Maradona

Laura Pausini su Maradona va controcorrente: “Non so davvero cosa pensare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

“In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate”. È così che Laura Pausini scrive sui social in un commento per descrivere quello che ieri è successo nel nostro Paese.

La cantante fa riferimento ai comportamenti privati avuti da El Pibe de Or nella sua vita, non proprio regolari e tra i migliori che spesso hanno offuscato il suo essere grande sul campo di calcio. Molti lo hanno sempre denifito genio e sregolatezza.

“Oggi non sono la notizia più importante di questo paese” scrive la Pausini riferendosi alle donne maltrattate o picchiate, “nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Una voce totalmente fuori dal coro ma che fa molto pensare. Lei che come sempre è sensibile, sincera e schietta e anche in questa occasione non si è nascosta.

LEGGI ANCHE –> Maradona, il legale: “E’ morto per questo motivo, lo devono dire”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Maradona (@maradona)

Al costo di passare come impopolare ha detto la sua criticando fortemente la celebrazione mediatica di Diego Armando Maradona.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.