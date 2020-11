Il tempo purtroppo passa per tutti e le rughe sono gli inestetismi della pelle sono tra i più odiati e combattuti da donne e uomini di tutto il mondo. Quei piccoli solchi o pieghe, più o meno profondi, ci fanno dannare. Eppure ci sono dei modi, anche fai da te, per prevenirle e curarle.

Le rughe sono inestetismi della pelle a tutti gli effetti, la cui origine oltre a dipendere dall’inesorabile avanzamento dell’età è strettamente legata a fattori genetici e comportamentali. In questo articolo cercheremo di capire cosa fare per ritardare l’invecchiamento cutaneo e come prenderci cura delle nostre rughe.

Accettare se stessi

Prima di parlare di cosa fare e cosa evitare per ritardare l’insorgere degli inestetismi dell’invecchiamento cutaneo è importante dire che bisogna accettare il passare del tempo e non provare a frenarlo con metodi particolarmente invasivi e poco naturali.

Accettare se stessi è importantissimo per la nostra mente ma anche per il nostro corpo. Spesso purtroppo alcune persone non si rassegnano all’inesorabilità del correre del tempo e vivono in una condizione di perenne frustrazione.

Non solo, per nascondere quei solchi sulla pelle, molte persone ricorrono a costosissime e anche molto invasive operazioni chirurgiche che cambiano letteralmente i connotati di chi ne abusa.

Ecco, quello che è importante affermare è che se da un lato è importante prendersi cura di sé stessi e della propria pelle, dall’altro non bisogna snaturarsi perché ogni piccola ruga sul nostro volto racconta una storia, un’emozione.

Basti pensare che persino l’icona pop di tutti i tempi Marylin Monroe diceva: “Io voglio invecchiare senza lifting facciali. Io voglio avere il coraggio di essere leale al viso che mi sono creata”.

Ecco quali sono i comportamenti e prodotti da evitare

Le rughe, come abbiamo appena detto, sono inevitabili. Invecchiando, purtroppo, la pelle perde la sua originale elasticità e da origine a quelle grinze, quelle pieghette, che tanto ci danno fastidio.

Combattere contro l’invecchiamento cutaneo è quasi impossibile, tuttavia esistono metodi che permettono di ritardare la comparsa delle rughe.

Si tratta di azioni che hanno a che fare con lo stile di vita di ciascuno di noi. Infatti, è scientificamente provato che le rughe insorgono prima del previsto in soggetti che conducono una vita dissoluta e non si prendono affatto cura di sé stessi.

Eppure ci sono delle azioni molto semplici che se svolte in maniera costante ci consentono di arrivare più tardi possibile al fatidico momento della comparsa delle rughe.

Seguire un’alimentazione corretta

È risaputo, per essere belli fuori occorre prima di tutto essere belli dentro. E la pelle funge esattamente da spia. Per ritardare l’invecchiamento della pelle e mantenerla il più a lungo soda e luminosa bisogna prima di tutto seguire i consigli di una sana alimentazione.

Esistono, infatti, dei veri e propri cibi antirughe che possono rivelarsi dei perfetti alleati per prevenire l’insorgenza delle rughe e l’invecchiamento della cute.

Innanzitutto, come ti abbiamo detto molto spesso, bisogna seguire un’alimentazione basata sul consumo di frutta, verdura, carboidrati e cereali, includendo anche la carne, il pesce ed i grassi per garantire il giusto fabbisogno energetico dell’organismo.

Come ben sai, però, l’alimentazione per essere sana deve essere bilanciata ed equilibrata. Le proteine aiutano a tonificare la pelle e favoriscono l’assorbimento del ferro, fondamentale per il benessere di unghie e capelli.

Attenzione però, poiché un consumo eccessivo di proteine potrebbe causare l’effetto contrario e danneggiare la pelle, disidratandola.

Il pesce è un grande alleato del benessere della cute. Infatti, soprattutto il pesce azzurro, è una grande fonte di omega tre e favorisce il benessere della pelle anche in presenza di psoriasi o dermatite.

Frutta e verdura di stagione garantiscono invece proprietà antiossidanti, indispensabili per eliminare le rughe. I legumi invece contribuiscono a diminuire l’assorbimento degli zuccheri ed apportano proteine di origine vegetale.

Anche le spezie come lo zenzero, il rafano, la curcuma ed il peperoncino non sono da sottovalutare. Non solo hanno delle proprietà antiossidanti ma sono un’ottima alternativa al sale e permettono di aromatizzare in modo salutare gli alimenti, garantendo proprietà antiossidanti.

Beauty Routine per combattere l’invecchiamento cutaneo

La beauty routine sia al mattino appena sveglie che alla sera prima di andare a dormire è importantissima nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

Usare la buona abitudine di detergere e idratare il viso in questi due momenti della giornata rappresenta un vero e proprio toccasana. Certo, è vero, spesso uno stile di vita frenetico, la mancanza di tempo o la stanchezza ci rendono questa azione un fastidio.

Eppure è veramente fondamentale. Qui ti spiegheremo cosa fare e in quale ordine. Perché forse non lo sai ma il cosiddetto skincare ha diverse tappe che devono essere effettuate secondo un ordine ben preciso.

I prodotti di bellezza vanno, infatti, applicati secondo una sequenza specifica. Solo così i prodotti che andrai ad applicare sul tuo viso potranno avere una qualche efficacia.

Come prima cosa è necessario detergere perfettamente la pelle per eliminare tutte le impurità o le tracce di trucco. La puoi fare con un latte detergente e un dischetto struccante seguite da un tonico oppure con un gel detergente che è molto simile al sapone.

Il secondo step vede protagonista la crema idratante più adatta al tuo tipo di pelle. Bada bene che è preferibile usare al mattino una crema idratante (in gel se non hai ancora compiuto 35 anni) e alla sera una crema anti rughe.

Poi, al mattino basta aspettare qualche minuto che la pelle assorba la crema e bisogna applicare una protezione solare perché, come ben sai, il sole e i raggi ultra violetti danneggiano la cute.

La successione di questi specifici passaggi fa sì che i prodotti funzionino meglio.

Il sapone di Marsiglia per detergere perfettamente

Se avevi bisogno di un prodotto il più possibile naturale per detergere correttamente il viso non c’è cosa migliore del sapone di Marsiglia.

Sì, hai capito bene, quel sapone profumatissimo con il quale le nostre nonne e le nostre mamme per decenni hanno mantenute pulite le case e hanno fatto il bucato.

Basti pensare che il sapone di Marsiglia puro contiene il 72% di oli vegetali come olio d’oliva, di cocco e di palma e non contiene grassi animali, né profumi, né conservanti.

Si tratta di un prodotto adatto anche alle pelli mature e indicato per la pelle sensibile e delicata, anche quella dei bambini, in quanto non contiene profumi e agenti chimici che possono essere dannosi sulle pelli particolarmente problematiche.

Il sapone di Marsiglia ha proprietà lenitive, è ipoallergenico, non irrita la pelle, e possiede anche proprietà antibatteriche. Inoltre è eudermico, cioè rispetta le normali condizioni della cute riuscendo comunque a detergere a fondo.

L’idratazione con prodotti cento per cento naturali

L’idratazione della pelle è fondamentale per determinarne la salute. Questo vale ancor di più per la pelle del viso che è particolarmente sottile e delicata e richiede un impegno profondo per quanto riguarda l’idratazione.

Grazie alle sue proprietà benefiche, infatti l’olio di oliva può essere utilizzato contro le rughe, le occhiaie e per rallentare il processo di invecchiamento.

Ma stai molto attenta perché a differenza di altri oli più leggeri e neutri, quello d’oliva è molto ricco, corposo e nutriente e sulle pelli grasse potrebbe causare la nascita di brufoli o potrebbe andare a ungere un po’ troppo la cute.

Ti consigliamo di mettere qualche goccia di olio d’oliva su un batuffolo di cotone o su un semplicissimo dischetto struccante e tampona la pelle del viso perfettamente detersa.

Lascialo assorbire qualche minuto e se noti che il tuo viso è rimasto troppo uno allora con un fazzoletto o con un dischetto pulito rimuovi l’olio in eccesso.

Si tratta di uno dei più efficaci elementi naturali contro l’invecchiamento cutaneo che essendo naturale al 100% non contiene conservanti o elementi chimici.

Le cattive abitudini da evitare

Vero è che nulla si può fare contro l’inesorabile scorrere del tempo però è anche vero che ci sono alcune cattive abitudini che contribuiscono ad accelerare il processo di invecchiamento.

Qui ti elencheremo alcune delle cattive abitudini da evitare se vogliamo avere una pelle perfetta:

Il fumo . Fumare accelera l’invecchiamento, almeno della cute del viso. È la novità emersa da uno studio pubblicato su Plastic and Reconstructive Surgery. I ricercatori hanno osservato 79 coppie di gemelli, ogni coppia era composta da un fumatore e da un non fumatore. Si è così notato come anche cinque anni di differenza nel consumo di sigarette abbiano favorito un minor invecchiamento cutaneo, in particolare nelle zone delle palpebre, delle guance e della bocca;

. Fumare accelera l’invecchiamento, almeno della cute del viso. È la novità emersa da uno studio pubblicato su Plastic and Reconstructive Surgery. I ricercatori hanno osservato 79 coppie di gemelli, ogni coppia era composta da un fumatore e da un non fumatore. Si è così notato come anche cinque anni di differenza nel consumo di sigarette abbiano favorito un minor invecchiamento cutaneo, in particolare nelle zone delle palpebre, delle guance e della bocca; L’alcoo l. Si tratta di una delle cause dell’invecchiamento precoce della pelle soprattutto quella del viso. Questa sostanza provoca una disidratazione progressiva oltre che esaurire la scorta dell’organismo di vitamine come A e C, fondamentali non solo per la nostra pelle ma per la salute di tutto il nostro corpo;

l. Si tratta di una delle cause dell’invecchiamento precoce della pelle soprattutto quella del viso. Questa sostanza provoca una disidratazione progressiva oltre che esaurire la scorta dell’organismo di vitamine come A e C, fondamentali non solo per la nostra pelle ma per la salute di tutto il nostro corpo; Il sole e il sale . Possono esserci delle situazioni in cui lo stress post-abbronzatura si presenta maggiormente accentuato. Esporre la pelle per troppo tempo al sole senza usare la protezione accelera il processo di invecchiamento ma anche lasciare per troppo tempo il sale sulla pelle è dannoso. Il nostro consiglio è, oltre quello di usare una crema protettiva, di sciacquare il viso dopo ogni bagno in mare;

. Possono esserci delle situazioni in cui lo stress post-abbronzatura si presenta maggiormente accentuato. Esporre la pelle per troppo tempo al sole senza usare la protezione accelera il processo di invecchiamento ma anche lasciare per troppo tempo il sale sulla pelle è dannoso. Il nostro consiglio è, oltre quello di usare una crema protettiva, di sciacquare il viso dopo ogni bagno in mare; Il photoaging. Anche in inverno non bisogna sottovalutare l’azione dei raggi del sole perché, nonostante le temperature rigide e il cielo nuvoloso, gli UV ci colpiscono lo stesso: è bene quindi usare creme o fondotinta protettivi;

Anche in inverno non bisogna sottovalutare l’azione dei raggi del sole perché, nonostante le temperature rigide e il cielo nuvoloso, gli UV ci colpiscono lo stesso: è bene quindi usare creme o fondotinta protettivi; Dimagrimento repentino . Quando si dimagrisce troppo velocemente non si perde solo grasso, ma in alcuni casi a risentirne sono anche i muscoli che, svuotati e più deboli, non riescono a sostenere in maniera adeguata la cute. Per prevenire questo fenomeno è fondamentale adottare un piano alimentare equilibrato e in grado di rispettare i fisiologici ritmi dell’organismo per una perdita di peso controllata e rispettosa anche della cute. In più, potrebbe essere efficare affiancare al programma di dimagrimento una buona attività fisica;

. Quando si dimagrisce troppo velocemente non si perde solo grasso, ma in alcuni casi a risentirne sono anche i muscoli che, svuotati e più deboli, non riescono a sostenere in maniera adeguata la cute. Per prevenire questo fenomeno è fondamentale adottare un piano alimentare equilibrato e in grado di rispettare i fisiologici ritmi dell’organismo per una perdita di peso controllata e rispettosa anche della cute. In più, potrebbe essere efficare affiancare al programma di dimagrimento una buona attività fisica; Gli ormoni . Forse non sai che soprattutto nella donna gli ormoni svolgono un ruolo fondamentale nel processo di invecchiamento. Gli estrogeni aiutano la pelle a mantenere idratazione e turgore. Quando, per esempio, in menopausa si verifica prima una fluttuazione e poi un calo di questi ormoni, la cute diventa più secca. Diminuisce poi l’attività delle ghiandole sebacee, con una riduzione del film idrolipidico che espone maggiormente la pelle agli attacchi dei raggi UV.

. Forse non sai che soprattutto nella donna gli ormoni svolgono un ruolo fondamentale nel processo di invecchiamento. Gli estrogeni aiutano la pelle a mantenere idratazione e turgore. Quando, per esempio, in menopausa si verifica prima una fluttuazione e poi un calo di questi ormoni, la cute diventa più secca. Diminuisce poi l’attività delle ghiandole sebacee, con una riduzione del film idrolipidico che espone maggiormente la pelle agli attacchi dei raggi UV. La carenza di sonno . Dormire almeno sei ore a notte è fondamentale per mantenere la pelle distesa e luminosa. La carenza di sonno infatti è considerata (insieme alla troppa esposizione al sole e all’inquinamento) uno dei componenti principali dell’esposoma cioè il sistema di fattori che contribuiscono all’invecchiamento precoce della pelle;

. Dormire almeno sei ore a notte è fondamentale per mantenere la pelle distesa e luminosa. La carenza di sonno infatti è considerata (insieme alla troppa esposizione al sole e all’inquinamento) uno dei componenti principali dell’esposoma cioè il sistema di fattori che contribuiscono all’invecchiamento precoce della pelle; La forza di gravità. In queso caso non c’è nulla che possiamo fare o consigliarti perché le cosiddette rughe gravitazionali sono causate dall’azione della forza di gravità sulla pelle durante la fase di invecchiamento. Sono piuttosto evidenti e sono molto comuni nelle persone dai 40 anni in poi. La buona notizia è che non ci possiamo fare niente!

