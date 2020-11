Pupo tra due mogli: l’irreprensibile sterzata dopo un eterno poliamore

Il cantante Pupo ha fatto la sua scelta con convinzione, stavolta è molto difficile che possa tornare sui suoi passi.

Il cantante della celebre canzone “Gelato al cioccolato“, ed al contempo il discutibile opinionista dell’attuale GF Vip, non ha mai nascosto il suo più che duplice desiderio in campo sentimentale. Stavolta è stato colto in fragrante mentre si trovava in un ristorante con alcuni amici ed in compagnia di soltanto una delle sue mogli. Sembrerebbe quasi che Pupo ne scelga una a seconda dell’occasione che gli si presenta davanti. Eppure, stavolta le carte in tavola per Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, pare che siano differenti.

Leggi anche —>>> Bianca Atzei: senza veli e tutta scosciata, uno spettacolo mai visto – FOTO

Pupo ed i dettagli della sconcertante scelta

In seguito all’insolita dichiarazione del cantautore, secondo la quale aveva affermato di amare entrambe le sue spose, Anna e Patricia, qualcosa pare che sia drasticamente cambiato. Infatti, Pupo preferisce anche se non ufficialmente la compagnia della seconda moglie Patricia, specialmente per le sue uscite pubbliche. Vista la vita mondana e le esigenze tipiche di una personalità estroversa come quella del cantante, Patricia è l’ottima compagna per una serata tra amici, mentre Anna sarebbe la moglie che ama restare in casa, e per questo lasciata talvolta in secondo piano.

Dunque, la fatidica cenetta di Pupo è stata assieme alla sempre presente Patricia e all’ex concorrente della casa del GF, nonché suo caro amico, Fulvio Abate con la sua attuale fidanzata Fiorella Bonizzi. Un vero ed sognato ritorno alla spensierata giovinezza.

Potrebbe interessarti anche —>>> Jasmine Carrisi lascia Cellino per la sua prossima avventura discografica

L’unica cosa ad essere rimasta invariata nel tempo pare che sia la considerazione delle due donne nei confronti del cantante di origine toscane. Entrambe sostengono di convivere amabilmente con questa stramba situazione. Le attenzioni del sessantacinquenne Pupo sono sempre abbastanza, e lui si dimostra in grando di soddisfare i desideri sia della prima moglie storica, Anna, che della successiva e anche sua manager Patricia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.