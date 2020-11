Sapete quanto guadagna Charli D’Amelio su TikTok? La cifra è da paura

Charli D’Amelio è la tiktoker più popolare del mondo. Ha soli 16 anni ma grazie al suo largo seguito riesce a guadagnare cifre astronomiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da charli d’amelio (@charlidamelio)

Molti la conoscono benissimo e la seguono da tempo, molti altri forse non hanno nemmeno mai sentito il suo nome. Si tratta di Charli D’Amelio, la sedicenne del Connecticut che sta facendo impazzire gli utenti di Tik Tok. Non ci ha messo moltissimo a far crescere il suo seguito sul social dei video brevi e coinvolgenti, con dinamiche nuove e tutte diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati fino ad ora.

Giovanissima, intraprendente e con 10 anni di danza alle spalle, Charli D’Amelio ha un futuro più che radioso. Oggi si attesa a più di 100 milioni di followers sul social cinese e pare che non abbia nessuna voglia di fermarsi anzi. Ed è la prima a battere questo muro e a raggiungere un record inaspettato.

È la prima creator a fare questi numeri e di conseguenza anche quelli economici salgono alle stelle. Un guadagno eccezionale, soprattutto se rapportato alla sua giovane età. Ma vediamo meglio quello che fattura.

LEGGI ANCHE –> Adriana Volpe, lo scontro in diretta con Alba Parietti: “Stai dicendo delle banalità”

Quanto guadagna Charli D’Amelio su TikTok

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da charli d’amelio (@charlidamelio)

Galeotto fu per Charli D’Amelio lo sbarco su TikTok. La giovanissima in poco più di un anno è diventata una creator influencer da numero uno. Solo 16 anni ed è la tiktoker più popolare del mondo. E questo vale moltissimo per lei, soprattutto a livello economico.

È riuscita a creare un incasso record per via dei suoi numeri. Ogni contenuto che crea per Tik ToK vale almeno 100 mila dollari senza poi contare tutte le visualizzazioni, i contratti con altri sponsor e gli introit. Insomma un vero patrimonio secondo Forbes che ha calcolato che la 16enne guadagnerebbe 4 milioni di dollari netti all’anno.

Cifre da capogiro con le quali riesce a vivere tutta la sua famiglia, una di quelle semplici. E se davvero TikTok negli Stati Uniti dovesse essere messo al bando?

LEGGI ANCHE –> Pupo tra due mogli: l’irreprensibile sterzata dopo un eterno poliamore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da charli d’amelio (@charlidamelio)

Cosa ne sarebbe di Charli D’Amelio e di tutte quelle come lei che hanno rivoluzionato la loro vita grazie ai video di tendenza?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.