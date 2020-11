Raoul Bova e Rocìo Morales, ecco l’annuncio che tutti stavano aspettando

Dopo tanta attesa, arrivano delle grossi novità dalla coppia Bova- Morales. Delle dichiarazioni che i fan aspettavano da tanto tempo.

Novità professionali e non solo per la coppia Bova-Morales: i due infatti più uniti che mai e sopravvissuti al lockdown, hanno dei progetti lavorativi comuni. Raoul Bova e Rocìo Morales infatti saranno i protagonisti della serie tv Giustizia per tutti. Insieme anche nel corto di Gabriele Muccino dal titolo suggestivo, Calabria terra mia. Raoul Bova in una recente intervista – in cui gli era stato chiesto il rapporto con le figlie – avrebbe dichiarato: “Le mie figlie sono la gentilezza e la dolcezza. Quella parte femminile che già conoscevo, avendo due sorelle più grandi. Sono stato coccolato da piccolo e ora lo sono anche da grande”. Sulla questione matrimonio, non ci sarebbero grosse novità: gli attori preferiscono dedicarsi alla loro vita quotidiana e curare giorno dopo la bellissima famiglia che hanno creato.

Raoul Bova e Rocìo Morales, bebè in arrivo?

La coppia è più innamorata che mai, come confermano le foto della coppia che pubblicano sui rispettivi profili social. Lo stesso Bova qualche settimana fa avrebbe scritto accanto ad una foto insieme a Rocìo: “Guardare la stessa cosa con lo stesso interesse…” una frase che lascia intuire l’immensa complicità che vi è nella coppia. Una forte intesa e passione che può spingere i due anche ad allargare la famiglia. Sempre nel corso dell’intervista, Bova avrebbe infatti dichiarato: “Magari un altro figlio”.

Per l’attore sarebbe il quinto figlio: due infatti sono nati dall’amore con l’ex moglie, Chiara Giordano.

