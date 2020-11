Scontro frontale tra pullman e camion, almeno 40 morti

Terribile incidente ieri mattina in Brasile dove hanno perso la vita circa 40 persone. Lo scontro tra un pullman di linea e un camion

Ieri mattina in Brasile si è verificato un violento scontro tra un camion e un pullman di linea, l’incidente nell’entroterra di San Paolo e nell’impatto sono morte circa 40 persone e dozzine sono i feriti. Fanpage ha riportato le dichiarazioni del tenente Alexandre Guedes, secondo cui si tratterebbe del “più importante incidente di quest’anno sulle autostrade dello stato di San Paolo”.

L’impatto si è verificato al km 172 presso il tratto di curva nell’autostrada Alfredo de Oliveira Carvalho, tra Taguaì e Taquarituba, a 350 chilometri dalla capitale San Paolo. Un camion e un pullman si sono scontrati frontalmente ma non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato alla collisione.

Sembra che l’incidente sia stato provocato da un sorpasso azzardato

Secondo quanto si apprende da fonti locali, l’autobus avrebbe provato a sorpassare un mezzo, andando a impattare contro un camion che procedeva nel senso opposto di marcia. Il pullman è sbandato e sarebbe andato a finire contro una proprietà rurale che si trova lungo la strada.

Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per tentare di identificare le vittime. Circa 40 i morti, tra cui il camionista, ma non è possibile al momento fornire delle stime ufficiali in quanto diverse sono le persone gravi negli ospedali, bisognerà attendere nelle prossime ore i comunicati ufficiali dalle autorità.

Le squadre di soccorso hanno comunicato che nell’autobus, oltre all’autista dell’autobus, erano presenti 52 lavoratori. Moltissime le squadre di soccorso intervenute sul posto per aiutare, la scena che si sono trovati di fronte i medici è stata però terribile. I corpi delle vittime estratti dalle macerie sono stati trasportati presso l’Avaré Legal Medical Institute (SP).

