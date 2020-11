Uomo prende a calci una donna incinta: la vittima perde il bambino

Una donna incinta è stata presa a calci nello stomaco da un uomo mentre aspettava l’autobus. La donna ha avuto un aborto spontaneo.

È ancora caccia all’uomo che lo scorso luglio ha aggredito una donna incinta in prossimità di una fermata dell’autobus. L’evento è successo nella zona est di Londa. La vittima è stata derubata ed è stata presa a calci nello stomaco da un passante in bicicletta. La violenza dell’aggressione è stata tale da provocare l’aborto spontaneo della signora. Attualmente la polizia sta ancora tentando di risalire all’identità del rapinatore: le indagini investigative sono ancora aperte. In base alle informazioni ricevute, gli ispettori hanno ricostruito un E-fit del potenziale sospettato. Scopriamo insieme i dettagli della vicenda.

IL RAPINATORE CON LA BICICLETTA BIANCA

La vittima era al telefono con la madre a Wanstead, zona est di Londra, quando un uomo in bicicletta è sceso per derubarla e picchiarla. Il rapinatore si è avvicinato alla vittima, le ha strappato di mano l’iPhone X e l’ha riempita di calci nello stomaco. Secondo quanto riporta MyLondon, l’aggressore ha poi pedalato verso la stazione della metropolitana di Wanstead. Al momento della rapina, avvenuta esattamente il 29 luglio, la vittima era incinta di nove settimane e, poco tempo dopo l’aggressione, ha subito un aborto spontaneo. L’uomo, 30 anni circa, è di corporatura robusta e il suo braccio sinistro è contraddistinto da numerosi tatuaggi. Quel giorno indossava un cappellino da baseball e dei pantaloncini blu scuro. Inoltre, aveva con sé una borsa bianca, lo stesso colore della sua bicicletta.

L’agente investigativo James Pepperell, appartenente alla squadra investigativa nell’area est del Met, ha riferito che, nonostante sia passato molto tempo dall’accaduto, il reato è molto grave. Pertanto, le indagini continuano e si spera quanto prima nel ritrovamento dell’uomo.

Fonte Mirror