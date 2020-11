Il vaccino previene il Covid ma non impedisce il contagio? La risposta di Burioni

Il virologo Roberto Burioni, attraverso un tweet, risponde categoricamente ad una domanda in merito al vaccino anti-Covid: i vaccinati, pur protetti, possono trasmettere l’infezione?

Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È VERO. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella – e qui mi fermo ma la lista è lunga – chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒ trasmettere la malattia. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 25, 2020

Roberto Burioni, attraverso un tweet polemico – probabilmente rivolto ad Ilaria Capua – risponde in merito ad un quesito che riguarda il vaccino. Le persone, basandosi su quanto riportato dai media, temono che vaccinarsi consenta all’individuo di non contrarre la malattia, ma che allo stesso tempo non ne impedisca la trasmissione ad altri.

Il virologo, stanco di congetture e false supposizioni, ha voluto dire la sua.

Il vaccino non impedisce la trasmissione del virus? La risposta di Burioni

“Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È VERO“: così scrive Roberto Burioni sulla sua pagina Twitter. Il post, neanche troppo velatamente, intende polemizzare contro alcune voci che, negli ultimi giorni, hanno invaso i media televisivi.

Probabilmente, il virologo ha indirizzato le sue parole ad Ilaria Capua, la quale, intervistata a DiMartedì, sembra pensarla in maniera diametralmente opposta. Queste, nello specifico, le parole pronunciate dalla direttrice dell’One Health Center of Excellence: “Il vaccino anti-Covid protegge dalla malattia. La vaccinazione è efficace contro la malattia, ma contro l’infezione non lo è al 100%“.

Burioni, trattando l’argomento nel suo tweet, ha sottolineato che, se questa osservazione fosse vera, non sarebbero state sconfitte malattie quali morbillo, rosolia, parotite, e molte altre. Dunque, come da lui ribadito, il vaccinato non solo non rischia di ammalarsi, ma allo stesso tempo non è in grado di trasmettere l’infezione.

Ovviamente non sappiamo nulla di quello che accadrà con i diversi vaccini anti-COVID-19. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 25, 2020

In merito al vaccino anti-Covid, tuttavia, l’esperto non si sbilancia. Infatti, in un post successivo, Burioni chiarisce come il vaccino contro il coronavirus sia ancora da vagliare.

