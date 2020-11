X Factor, Hell Raton le suona a Manuel Agnelli: “Se non capisci ti….”

X Factor, Hell Raton reagisce d’impeto alle critiche di Manuel Agnelli dopo l’esibizione di cmqMartina. C’è tensione in studio.

Proseguono i Live di X Factor e la tensione continua a crescere. Dopo un piccolo screzio tra Manuel Agnelli e Mika sull’esibizione dei Little Pieces of Marmellade, l’attenzione dei giudici si è concentrata sull’esibizione di cmqMartina. La giovane concorrente ha portato sul palco La prima cosa bella, un brano per lei talmente importante da aver tatuato una strofa sulla pelle. Nell’introdurre la sua esibizione, Hell Raton si è detto entusiasta della scelta compiuta insieme alla sua allieva, ma qualcun altro non è stato dello stesso parere.

X Factor, Manuel Agnelli ed Hell Raton ai ferri corti

Al termine dell’esibizione di cmqMartina in studio è scoppiata un’accesa discussione riguardo al suo stile musicale. Se da un lato Manuel Agnelli ha riconosciuto che la ragazza sa emozionare con poco, dall’altro si è detto deluso per la sua apparente mancanza di personalità. Secondo Agnelli, cmqMartina si sta smarrendo e non sa più qual è il suo genere.

Non è la prima volta che il giudice critica le scelte di brani di Hell Raton e delle sue Under Donne e questa volta il giovane produttore si è sentito attaccato sul personale. “A me dispiace che ad ogni puntata Manuel sia confuso” ha detto un po’ stizzito. “Io non sono bravo con l’italiano, ma sono bravo con i disegnini. Se vuoi te ne faccio uno”.

Hell Raton ha poi definito le sue ragazze camaleontiche e ha tenuto a precisare che la loro straordinaria capacità di adattarsi ad ogni pezzo non è un punto debole, ma un punto di forza.

