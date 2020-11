X Factor 2020, il secondo eliminato della quinta puntata

Al via la quarta puntata di X Factor 2020: dopo l’eliminazione dei Melancholia, ecco chi è il secondo eliminato della serata.

Si fa sempre più serrata la sfida per la finale. Dopo l’eliminazione dei Melancholia, è scoppiato il caos in studio. Manuel Agnelli ed Hell Raton si sono rivolti parole durissime su molte esibizioni, mentre Mika si è detto sconvolto per come si sta evolvendo l’edizione del talent. La seconda manche ha decretato un altro doloroso ed inaspettato addio.

Leggi anche -> X Factor 2020, Manuel Agnelli sbotta: “È un fallimento”

X Factor, il secondo eliminato della quinta puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Dopo la seconda manche, i voti del pubblico hanno salvato Casadilego, Blind, N.A.I.P. ed i Little Pieces of Marmellade, che vanno di diritto in semifinale. Ad essere rimaste in sospeso sono state dunque Mydrama e cmqMartina. Le due concorrenti dell’Under Donne di Hell Raton si sono abbracciate ed hanno trascorso l’intero ballottaggio mano nella mano, come a voler dimostrare che tra di loro non c’è astio né competizione. Il loro giudice ha invece chiesto di poter votare per ultimo per essere lui a decidere le sorti di una delle due.

Leggi anche -> Nicola Savino, il grande segreto del presentatore de Le Iene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Giunti al ballottaggio, tutti i giudici del talent hanno votato per l’eliminazione di cmqMartina, ad eccezione di Mika che avrebbe preferito eliminare Mydrama. Con il voto finale di Hell Raton si è chiusa anche la seconda manche ed è stata cmqMartina a dover abbandonare il palco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter