Caressa-Parodi, “cane e gatto” in azione: “Ci aveva visto giusto…”

Il connubio Caressa-Parodi è davvero vincente, “battezzato” da una persona speciale presente in redazione

Che Fabio Caressa e Benedetta Parodi restino una delle coppie più affiatate della tv odiera è fuori discussione. Lui, conduttore televisivo di Sky è divenuto celebre per i discorsi filosofici, in qualità di telecronista dei Mondiali 2006, dove l’Italia si laureò campione del mondo.

Da quel giorno Fabio è entrato nel cuore di tutti gli appassionati di calcio ed oggi molto spesso è affiancato nel commento tecnico dal collega e amico, Beppe Bergomi. I due si trovano a meraviglia, come se avessero lavorato sempre insieme. Ma a rendere ancora più affiatata l’atmosfera attorno alla voce da “campione” di Fabio, ci pensa la moglie Benedetta Parodi.

Una volta rientrato a casa per Fabio inizia sempre la “partita” più bella della sua vita. A partire dalle “coccole” della moglie, fino alle “tavolate” riunitive con i figli per innalzare il valore di una famiglia davvero “modello”

Caressa-Parodi, la coppia “battezzata” da un…conduttore

Tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi non ci sono mai stati momenti di sconforto. La coppia più affiatata della tv è fatta davvero l’uno per l’altra. Lei è un’ottima cuoca e fa valere le sue capacità culinarie per “accaparrarsi” ogni giorno la felicità del suo maritino, tornato stanco da lavoro.

Benedetta però è anche una madre, fatta apposta per i suoi figli. Non riesce a dire mai di “no”. In casa l’unico che le potrebbe crearle qualche “grattacapo” è proprio Fabio Caressa. A detta sua, il suo rapporto a volte si può definire “cane e gatto“, anche se solo per poco tempo, perchè tra i due rinasce quel feeling che poche coppie possono vantare di avere.

Ma come si saranno conosciuti i nostri due “eroi” della tv? Correva l’epoca in cui, lui già operava l’attività lavorativa da opinionista e conduttore sportivo di “Telepiù”, mentre dietro le quinte c’era lei, la stagista del momento. I “fuori onda” facevano sempre scalpore, perchè Fabio era solito avvicinarsi a lei, finchè un giorno, un veterano tra i presentatori, Biscardi ci azzeccò, affermando: “Che fai flirti con la Parodina?”

Incredibile ma vero, il celebre giornalista de “Il processo del lunedì” ci aveva visto visto, perchè da quel giorno, Caressa e Parodi non si separarono più

