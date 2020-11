Trepidazione già da ora per il Festival di Sanremo. Il direttore artistico parla delle anticipazioni che riguardano le canzoni che sono già arrivate

Il Festival di Sanremo è uno dei grandi eventi del 2021, quest’anno più degli altri anni per via delle incertezze che porta con sé l’emergenza sanitaria. Per ora tutto resta programmato per marzo, slittando di un mese l’appuntamento che per sua natura si svolge nel mese di febbraio.

Alla guida ancora una volta Amadeus dopo il successo dello scorso anno che con AmaSanremo si sta occupando già di selezionale le giovani proposte. È già iniziata anche la selezione per i big che dovranno esibirsi sul palco dell’Ariston e come sempre si inizia a voler sapere il toto nomi.

Per il momento tutto tace da parte di Amadeus che però al Messaggero ha dato delle anticipazioni delle canzoni che sono arrivate per presentarsi alle prime selezioni. Son o già diverse e il direttore artistico le ha già ascoltate.

Festival di Sanremo, le anticipazioni di Amadeus sulle canzoni

Amadeus si sbilancia un po’ sul prossimo Festival di Sanremo che lo vede ancora direttore artistico e conduttore e parla delle canzoni.

“Sono già arrivate 300 canzoni, nessuna canzone parla di Covid, grazie a Dio. E un centinaio sono davvero belle” ha annunciato il marito di Giovanna Civitillo tramite le colonne de il Messaggero.

Il conduttore ha spiegato che le canzoni sono molto varie, di ogni genere e con diversi temi. Una scelta molto difficile ammette già da ora: “So già che avrò l’imbarazzo della scelta. Meno male: Vorrei fare una gran festa per celebrare la rinascita del mondo della musica, così colpito dal virus, e di tutti noi”.

Pensa in positivo Amadeus che si augura che a marzo la pandemia sia “sotto controllo” con la consapevolezza che servirà all’Ariston “riorganizzare tutto: teatro, sala stampa e città”.

L’intento del presentatore è quella che la gente sia presente ma in totale sicurezza e tranquillità. Poi annuncia: “Di sicuro all’Ariston ci sarà il pubblico”.

Accanto a lui ci dovrebbe essere ancora una volta Fiorello e un altro cantante come è avvenuto l’anno scorso con Tiziano Ferro. Pare che quest’anno toccherà a Jovanotti.

Il direttore artistico del Festival lo ha definito un amico: “Come Fiorello può venire e fare quello che vuole. Ci siamo scambiati dei messaggi ma non ci siamo ancora sentiti”.

