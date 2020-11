Nella mattinata di ieri, una donna di 74 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone a Lacchiarella, in provincia di Milano, mentre era in sella alla sua bici.

Tragedia nella mattinata di ieri a Lacchiarella, comune in provincia di Milano, dove una donna di 74 anni è deceduta dopo essere stata travolta da un furgone. Stando ad una prima ricostruzione, ancora da accertare, la vittima sarebbe stata investita in piazza 4 novembre mentre si trovava in bici ed è rimasta incastrata sotto la vettura. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constare il decesso della vittima. Trasportato in ospedale il conducente dell’auto sotto choc per quanto accaduto. La dinamica del tragico investimento è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto, insieme ai soccorsi ed i vigili del fuoco.

Milano, donna in bici muore investita da un furgone: la dinamica al vaglio della Polizia Locale

Una donna di 74 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri, giovedì 26 novembre, a Lacchiarella, in provincia di Milano. La vittima, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione di Milano Today, sarebbe stata investita mentre era in sella alla sua bici in piazza 4 novembre da un furgone condotto da un uomo di 69 anni. Un impatto fatale per la donna rimasta incastrata sotto il veicolo.

Sul posto, in pochi minuti, sono sopraggiunti i soccorsi del 118, ma purtroppo per la 74enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite ed i traumi riportati nell’impatto. Il conducente del mezzo, rimasto sotto choc, come riporta Miano Today, è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di rito per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.

Non è ancora chiaro se quanto accaduto possa essere frutto di una distrazione dell’automobilista 69enne o di altre ragioni. Circostanze su cui potranno far chiarezza le indagini delle forze dell’ordine.

