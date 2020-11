Miriam Leone, il risveglio più bello: sul set è sempre la più bella-FOTO

Miriam Leone bellissima sul set mentre fa un trattamento di bellezza, sempre più bella l’attrice

L’attrice è bellissima sul set di un film che sta girando, si riprende mentre sta facendo un trattamento per le borse sotto gli occhi nel camerino. Appare sempre bella l’ex miss Italia. L’attrice è molto amata e seguita da tante persone, sono infatti 1,3milioni i suoi follower su Instagram. Sotto alle sue foto le scrivono che è bellissima e che è d’ispirazione come donna.

Il messaggio di Miriam Leone in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

La Leone come molti altri personaggi famosi, ha voluto lanciare anche lei un messaggio per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. In occasione della giornata dedicata proprio a questo tema, che cade il 25 novembre. L’attrice ha dunque condiviso uno scatto di lei con una mano alzata davanti a sè per indicare “Stop alla violenza sulle donne”, ha anche scritto sul palmo della mano una D che chiaramente significa “Donne”.

Nella didascalia ha poi scritto una dedica:” Oggi in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, mi unisco ad altre donne di tutto il mondo a sostegno di STAND UP insieme a Lorèal Paris per prendere posizione contro le molestie in luoghi pubblici”. Un messaggio importante che ha voluto gridare a gran voce anche lei, perché è importante parlarne.

L’ex Miss Italia continua dicendo: “C’è tanta strada da fare nella sensibilizzazione, nella cultura, nelle modalità di rispetto di noi donne, e ognuno di noi può imparare su standup-italy.com..Può essere utile”. Scrive dunque il nome del sito dedicato alla violenza contro le donne, che può essere a utile a colore che hanno bisogno di informazioni al riguardo, sia per aiutare che per salvarsi.

