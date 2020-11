Rai è tempesta, il gesto di Insinna che lo condanna all’addio

Flavio Insinna sarà congedato dal programma Rai a causa di un gesto “fuori onda” considerato poco rispettoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Pochi si sarbbero aspettati che per un motivo in particolare, Flavio Insinna non sarebbe più stato chiamato a “dirigere” l’orchestra nei programmi varietà della Rai. Il gesto dello showman capitolino fa discutere e per molti è considerato davvero sorprendente.

Oggi Flavio conduce il quiz show pomeridiano de “L’Eredità”, ma vederlo nuovamente a “scapicchiare” i pacchi ad “Affari Tuoi” non sarà più possibile. Il motivo per il quale, la produzione Rai ha fatto questa dolorosa scelta è legato al fatto che il conduttore 55enne, autore anche di alcuni testi autobiografici scritti durante la carriera, non abbia assunto comportamenti corretti durante alcuni “fuori onda”.

La Rai, ogni anno tende a far ruotare i suoi “direttori d’orchestra”, ma tutti credevano che Flavio Insinna sarebbe stato il fiore all’occhiello tra i presentatori. E invece lo showman romano si è “macchiato” di considerazioni poco piacevoli nei confronti di una concorrente di “Affari Tuoi”. Il tutto sarebbe stato registrato da una “talpa” a sua insaputa e inviato ai presentatori del Tg satirico di Canale 5, “Striscia La Notizia”, che avrebbero divulgato il messaggio vocale, in diretta tv

LEGGI ANCHE —–> L’Eredità, Flavio Insinna irritato: “Non ne voglio parlare”

Il post Flavio Insinna: a chi verrà affidato “Affari Tuoi”?

Dopo che il pubblico di Rai 1 è stato messo a conoscenza del goffo gesto in tv, di Flavio Insinna, durante il periodo di “Affari Tuoi”, scoppia il “totoshow” tra coloro che lo sostituiranno.

Tra i papabili candidati, c’è l’ex conduttore di “Tale e Quale Show”, Carlo Conti. Le ultime settimane del celebre personaggio dello spettacolo nazionale sono state piuttosto tubolente, a causa della contrazione del Covid-19. Dopo aver trascorso attimi di tensione sul letto dell’ospedale di Firenze, Carlo è riuscito a sconfiggere dentro di sè il virus ed è già ritornato più carico di prima, “anche se fisicamente, per rimettermi in forma, avrò bisogno di un altro pò di riposo..”.

L’ultima puntata di “Tale e Quale Show”, si è conclusa con l’affermazione di Lidia Schillaci, nelle vesti di imitatrice della cantante “Mina”. Una performance all’altezza della situazione, non solo per la similare tonalità di voce. A celebrare il suo talento c’era Carlo Conti: standing ovation per lui da tutto lo studio, per un ritorno ai posti di comando non affatto scontato.

LEGGI ANCHE —–> Antonella Clerici e la brutta figura da Carlo Conti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carlo.c0nti)

Il rilancio del presentatore fiorentino, nella tv che conta avrebbe convinto la Rai ad affidargli le chiavi di “Affari Tuoi” e raccogliere dunque l’eredità, lasciata non senza polemiche da Flavio Insinna

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter