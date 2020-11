Zodiaco, i segni che si lamentano di continuo: sei tra questi?

C’è chi riesce ad accettare di vivere situazioni difficili o problematiche e chi invece preferisce lamentarsi di continuo, anche per le più piccole cose: scopriamo quali segni zodiacali rientrano in questa categoria

Per alcuni segni zodiacali lamentarsi è un vero e proprio hobby e lo fanno indipendentemente dalla reale difficoltà che si ritrovano ad affrontare. In alcuni casi potrebbero infatti essere anche giustificati, ma non quando questo si ripete un’infinità di volte e per delle sciocchezze. Finiscono per essere definiti dei veri e proprio brontoloni, sempre pronti a porre l’attenzione su di sé e a sottolineare l’ingiustizia di una determinata situazione. Scopriamo insieme quali segni dello Zodiaco possiedono questa particolare caratteristica.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni di cui si può fidare ciecamente

I segni zodiacali che si lamentano di più

Tra questi troviamo il segno del Cancro che riesce a scindere le difficoltà che gli capitano a tiro tra quelle appartenenti al mondo lavorativo e a quello personale. Se nel primo caso ha la capacità di trattenersi in molte situazioni ed evitare di lamentarsi in continuazione, lo stesso non si può dire quando è la sfera privata a essere coinvolta. Nei rapporti amorosi o di amicizia si ritrova a essere offuscato da mille paranoie che si trasformano in continue lamentele e in forti reazioni.

Poi c’è il Toro che rimane spesso sui proprio passi anche quando determinate lamentele non avrebbero senso di esistere. Non solo continuerà a esprimerle, ma anche dinnanzi a lucide analisi non riuscirà a considerarle esagerate. Imperterrito continuerà a farlo in egual modo sia che si trovi di fronte a una vera complicazione, sia che il problema risulti davvero insignificante.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, la fortuna non è mai dalla parte di questi segni

Un segno più anomalo in questa categoria è quello dei Pesci. Spesso calmo e sensibile questo segno non ama esprimere a gran voce i propri fastidi. Lo fa piuttosto attraverso determinati atteggiamenti come il rintanarsi nel proprio silenzio lasciando però intendere quanto una situazione lo abbia infastidito. È difficile criptarlo ma sebbene non a parole troverà il modo di mostrare il proprio fastidio in egual modo.

Infine c’è il Leone, segno molto forte e autoritario che preferisce non mostrare apertamente le proprie difficoltà. Eppure riesco comunque a trovare il modo per farlo, attraverso delle lamentele che denotano una certa insofferenza. Questo potrebbe avvenire anche per piccolezze, come il non ricevere abbastanza attenzioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter