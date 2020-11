The Voice Senior, Antonella Clerici pronta al debutto: le anticipazioni

Questa sera, venerdì 27 novembre, il via alla prima edizione di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici: ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Arriva su Rai 1 per la prima volta la versione Over 60 del talent The Voice che vedrà alla conduzione Antonella Clerici. Negli ultimi anni la rete ha ospitato la sua versione tradizionale, dal quale prende ispirazione, mentre per The Voice Senior sarà un vero e proprio debutto dopo il successo ottenuto in diversi Paesi. Ci saranno delle novità: una su tutte la durata. Solo cinque le puntate, suddivise nelle varie fasi di selezione. La finale andrà in onda domenica 20 dicembre.

The Voice Senior, la giuria e la suddivisione delle fasi del programma

A valutare i talenti che tenteranno di conquistarsi un posto nel programma sarà una giuria composta da alcuni nomi di spicco della musica italiana. Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Albano insieme alla figlia Jasmine e Clementino occuperanno le poltrone rosse che saranno come da tradizione protagoniste. La prima fase consisterà nelle audizioni “al buio”. Girati di spalle i giudici dovranno concentrarsi solamente sulla voce degli aspiranti concorrenti e potranno girarsi solo se convinti di volerli far proseguire il percorso. Saranno tre le puntate dedicate a questa fase.

Una volta scelti 24 talenti, sei per ogni coach, sarà la volta del “Knock Out” dove si sfideranno con i propri cavalli di battaglia per guadagnarsi un posto nella finale. La selezione porterà alla scelta di due soli artisti per team che potranno giocarsi la vittoria.

A guidare il programma sarà Antonella Clerici che ha creduto in questo progetto dopo aver avuto l’occasione di guardarlo all’estero. “È moderno e non è il solito programma, non è banale. C’è un montaggio moderno e la conduttrice ha un ruolo defilato” ha dichiarato in un’intervista. L’attenzione sarà riposta tutta sui concorrenti che la conduttrice sottolinea non essere dei professionisti. Saliranno sul palco infatti persone comuni che hanno passato la soglia dei 60 anni e che sono spinti dal puro desiderio di fare quello che più amano, cantare. Nulla di più.

Sarà pur sempre una gara ma mossa da una grande passione e nient’altro. Nel corso delle puntate saranno anche i giudici e le dinamiche create da loro e tra di loro a occupare spazio e a intrattenere il pubblico. La prima puntata di The Voice Senior andrà in onda questa sera, venerdì 27 novembre, su Rai 1.

