Wanda Nara, la canotta si sfila, il seno in primo piano, ma fa freddo? – FOTO

La showgirl Wanda Nara pubblica su Instagram un selfie da brividi: curve in primo piano e il web scatena la libidine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Il richiamo del “professionista” conduce la showgirl Wanda Nara indietro nel tempo, quando era solita mostrare le sue incredibili capacità di supermodella al pubblico in delirio.

L’argentina ha fatto il giro del mondo, nelle vesti di turista per sempre, ma dalle sue “terre” d’origine era partita con una sola certezza: una bellezza infinita. Poi il destino “buono” le ha tracciato la strada per la gloria e lei l’ha raggiunta in un batter baleno. A cadere sotto le “spoglie” del suo cuore è stato l’attuale marito e assistito, Mauro Icardi, campione argentino del Paris Saint Germain.

Insieme condividono i momenti più belli, come fanno le coppie più affiatate del mondo. Mai un litigio fuori posto tra i due che si intendono a meraviglia come lui, insieme ai suoi compagni di squadra. La coppia vanta di ben 5 figli, tutti rispettosi e ubbidienti; non a caso la showgirl di Buenos Aires li coinvolge spesso negli scatti più glamour di giornata

Wanda Nara, il “gelo” passa in secondo piano e i follower sognano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Dall’alto della sua esperienza da supermodella, Wanda Nara ha riscoperto i valori di questa professione a suon di colpi di bellezza assoluta. Quella che ormai l’appartiene da sempre e che mai nessuno ha messo finora in discussione.

Anzi l’irresistibile showgirl di Buenos Aires è abituata a rilanciare le sue ambizioni professionali e a volte rientrare in contatto con ciò che le riesce meglio. Ovvero manifestare davanti a tutto un repertorio fisico di fama internazionale.

La maggior parte degli scatti quotidiani di Wanda si possono ammirare su Instagram, dove a regnare è il fascino di una accattivante showgirl, che sa come “deliziare” il suo pubblico. L’ultima foto risalente a poche ore fa, sotto la “Tour Eiffel” fa strabuzzare gli occhi ai follower “indiavolati” da una prestazione “monstre” di Wanda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

In risalto c’è ndubbiamente la sua bellezza stratosferica, venerata da un intimo bianco molto succinto, che si sfila, man mano che la “pressione” del suo seno diventa sempre più grande. I fans di Wanda non stanno più nella pelle e hanno approfittato del momento per rendere onore alle sue “magnificenze” fisiche

