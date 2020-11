Casadilego scoppia in lacrime e Mika le chiede il motivo: lei risponde così

X Factor, Casadilego scoppia in lacrime duante la seconda esibizione della puntata. Quando Mika le chiede il motivo, lei risponde così.

Il quinto Live di X Factor ha portato grande emozione, ma anche grande turbamento. L’eliminazione dei Melancholia ha fatto infuriare Manuel Agnelli, il ballottaggio tra Mydrama e cmqMartina ha lasciato spiazzato Hell Raton e tra un’esibizione e l’altra sono volate accuse ed insulti. Eppure c’è sempre una cantante che sembra mettere d’accordo tutti, al di là delle convinzioni personali e dei gusti musicali.

Si tratta di Casadilego, vera e propria scoperta del talent show canoro. La sua cover per la seconda manche era Yesterday dei Beatles e per sua stessa ammissione era dedicata “ad una persona che non c’è più”. Dopo l’esibizione, la ragazza è scoppiata in lacrime, lasciando il pubblico spiazzato.

X Factor, Casadilego incanta il pubblico con Yesterday

Lacrime per Casadilego, dopo l’esibizione piano e voce sulle note di Yesterday. La giovane cantante ha riscosso un gran successo, tanto che persino Manuel Agnelli – storico cuore di ghiaccio del programma – si è inchinato alla sua bravura. “Si vede che sei gigantesca come interprete” ha ribadito il giudice, che già nelle puntate precedenti aveva mostrato apprezzamento per le doti canore della ragazza. “Hai bisogno di grandi pezzi. Non farti normalizzare”.

Tre giudici su quattro hanno (forse volutamente) ignorato le lacrime della ragazza, ma sul finire del tempo Mika è intervenuto, chiedendole perché stesse piangendo. Secondo il giudice libanese la performance di Casadilego era stata troppo personale e doveva esserci una motivazione dietro alla scelta del brano.

“Non posso dirtelo – ha risposto caustica Casadilego – Se vuoi te lo dico dopo in privato”. Hell Raton, giudice della categoria Under Donne, è stato d’accordo con la posizione della sua concorrente. Secondo lui spiegare la motivazione dietro alla scelta della sua concorrente avrebbe significato scadere nel vittimismo.

