Amici 20, lite tra Rudy Zerby e Arisa: lei gli canta sopra

L’atmosfera comincia a scaldarsi ad Amici 20. Dopo le prime due puntate introduttive, le sfide iniziano a farsi davvero serrate e gli alunni non possono più adagiarsi sugli allori. La terza puntata del pomeridiano si è aperta con una sfida tra Leonardo e Gregory, un cantante esterno che Arisa ha voluto sul palco come suo sostituto. Leonardo è un alunno di Rudy, ma la cantante pensa che ci siano alunni che meritano il banco più di lui. Alle provocazioni di Arisa, Rudy ha risposto mandando in sfida Giulio. Ecco i risultati delle due eliminatorie.

Amici 2020, Rudy Zerbi contro Arisa: una sfida continua

Leonardo è uscito indenne dalla prima sfida, battendo Gregory e conservando di conseguenza il suo banco. Arisa, che in una lettera a Maria De Filippi lo aveva definito “spocchiosetto” si è detta piuttosto delusa dall’esito della gara.

Sorte più sfavorevole è toccata invece a Giulio, eliminato dal suo sfidante. Daddy entra dunque a tutti gli effetti nel cast di Amici, tra gli applausi del pubblico e le lacrime degli alunni della scuola, ormai abituati alla presenza di Giulio. Rudy Zerbi ha dunque guadagnato un concorrente, strappando un banco ad Arisa.

“A quanto pare, io e Rudy non abbiamo gli stessi gusti musicali” ha commentato Arisa, dopo l’ennesimo screzio con il collega. Poi, mentre lui le parlava, ha iniziato a cantargli sopra.

