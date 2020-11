Anna Valle, la FOTO dietro le quinte di Vite in fuga: una bellezza senza paragoni

Anna Valle condivide un meraviglioso scatto durante una sessione con la sua make-up artist. Una bellezza senza paragoni.

Era il 1995 quando Anna Valle veniva eletta Miss Italia. A distanza di 25 anni, l’attrice è ancora di una bellezza davvero unica. Sguardo magnetico, sorriso incantevole ed un fisico mozzafiato fanno di lei una delle Miss più amate di sempre.

Recentemente l’attrice è tornata in tv nei panni di una donna costretta a cambiare identità insieme al marito a causa di uno scandalo bancario. Si tratta della nuova fiction Rai Vite in fuga, nella quale la Valle interpreta la protagonista, nonché voce narrante. Al suo fianco Claudio Gioè e due giovani attori pieni di talento. Vai alla pagina successiva per vedere uno scatto direttamente dal backstage.

Anna Valle, ancora una regina di bellezza