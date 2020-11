Antonella Mosetti senza vestiti finisce nel mirino: troppo provocante FOTO

Antonella Mosetti senza vestiti finisce nel mirino: troppo provocante. La star di Non È La Rai ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Antonella Mosetti è una delle showgirl italiane più amate di sempre. La conosciamo per la sua partecipazione a Non è La Rai di tanti anni fa, ma i più giovani l’hanno scoperta quando ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Asia. Un’esperienza che avrebbe potuto compromettere il suo futuro, perché vennero prese molto di mira dai fans di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Asia si era presa una sbandata per l’ex tronista che non era ricambiata ma che fece comunque molto discutere.

Antonella Mosetti spettacolare nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: è una Dea

Finita questa esperienza televisiva, Antonella ha continuato a presenziare a programmi televisivi, in particolar modo in quelli di Barbara D’Urso dove spesso la troviamo come opinionista. Con il suo carattere pungente e la sua brutale sincerità è diventata negli anni sempre più amata dal pubblico, in particolar modo dai più giovani che la seguono con affetto. Per non parlare della sua bellezza devastante: lei e Asia sembrano due sorelle, due bellezze davvero molto simili e due caratteri ben definiti.

