Atalanta-Verona: le pagelle e il risultato dell’anticipo di sabato sera valido per la nona giornata di campionato.

Si è appena conclusa l’anticipo del sabato delle ore 20.45 tra Atalanta e Verona. La squadra veneta ha raccolto un preziosissimo successo in trasferta, rilanciando le proprie ambizioni in chiave europea. I nerazzurri restano al nono posto in classifica, ancorati in una posizione che di certo non rispecchia il valore della squadra allenata da Gasperini. La Dea, con molta probabilità, inizia a sentire la fatica per l’impegno in Champions League. La banda di Juric, invece, vola letteralmente in campionato e sale in zona europea. Veloso e Zaccagni, entrambi a segno nel secondo tempo, regalano i preziosi 3 punti ai giallo-blu.

Atalanta-Verona: il tabellino e le pagelle della sfida

Importante successo del Verona che, superando per 2 a 0 l’Atalanta, sale al sesto posto in classifica. I ragazzi di Juric hanno collezionato ben 15 punti in nove partite di campionato. Male la formazione allenata da Gasperini: i nerazzurri perdono ancora in serie A e si allontanano dalla vetta. La Dea, dopo la splendida vittoria in Champions League contro il Liverpool ad Anfield, non è riuscito a centrare un risultato positivo anche in campionato.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6 (66′ Sportiello 5.5); Toloi 6, Palomino 5, Djimsiti 6; Hateboer 5.5, de Roon 6, Freuler 5.5, Mojica 5.5 (77′ Ruggeri s.v); Gomez 6 (77′ Diallo s.v); Ilicic 5.5 (63′ Lammers 5.5), Zapata 5 (63′ Muriel 5.5). All. Gasperini 5

Verona (3-4-2-1): Silvestri 7; Ceccherini 6 ( 74′ Favilli 6), Lovato 6.5 (32′ Danzi s.v, 46′ Veloso 7), Dawidowicz 6; Faraoni 5.5, Ilic 6.5 (58′ Colley 6), Tameze 6.5, Dimarco 6.5; Barak 5.5, Zaccagni 7; Di Carmine 5.5 (58′ Salcedo 6). All: Juric 8

Arbitro: Paolo Valeri

Reti: 62′ Veloso (HV), 84′ Zaccagni (HV)

Ammoniti: Ceccherini (HV), Dawidowicz (HV), Veloso (HV), Diallo (A)

Migliore in campo: Zaccagni

Il Verona, nel prossimo turno di campionato, sfiderà il Cagliari nel lunch match domenicale della decima giornata. L’Atalanta, invece, prima di affrontare l’Udinese, sfiderà il Midtjylland in Champions League.

