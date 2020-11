Beautiful, anticipazioni puntata 29 novembre: la risposta di Sally

Beautiful, anticipazioni 29 novembre: mentre Katie ha un collasso, Wyatt chiede a Sally di diventare sua moglie. La ragazza è sconvolta.

Sally ha chiesto a Wyatt un solido impegno, qualcuno che decida di esserci davvero per lei, al di là di ciò che pensano le loro famiglie. La ragazza vuole che Wyatt le dimostri che la ama e che le sue attenzioni non sono solo una consolazione alla rottura con Flo. Per dimostrarle che i suoi timori sono immotivati, il giovane Spencer decide di mettersi in ginocchio e promettergli il suo eterno amore. La proposta di matrimonio arriva inaspettata e Sally non sa proprio cosa dire. Nel frattempo Katie si sente male. Dopo aver accusato un lieve malore, la Logan si alza in piedi e crolla rovinosamente a terra nella sua camera da letto. Fortunatamente Bill è presente ed accorre in suo aiuto.

Beautiful, anticipazioni 29 novembre: Sally dice di sì

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally tentennerà. La proposta di matrimonio di Wyatt gli appare inaspettata e decontestualizzata. D’altro canto, Sally è più che convinta di amare il fidanzato e difficilmente potrebbe sprecare un’occasione del genere. Dopo una breve esitazione, la Spectra risponderà di sì.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Bill porterà Katie in ospedale e rimarrà con lei per accertarsi che stia bene. All’oscuro dell’accaduto, Brooke e Ridge discutono ancora di Thomas e del futuro dell’azienda. La Logan prospetta una collaborazione tra la Forrester Creations e la Spencer Publications che però non piace affatto allo stilista.

