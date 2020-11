Benevento-Juventus, 1-1: i campani contengono i bianconeri per un pareggio incolore

Le pagelle e il tabellino del match delle 18 della nona giornata di campionato di Serie A Benevento-Juventus, appena terminato

Si è appena conclusa allo Stadio Vigorito l’anticipo delle 18 del sabato che ha visto la squadra di casa difendersi e giocare bene contro una big. All’inizio della partita si è osservato il doveroso minuto di silenzio come omaggio alla scomparsa di Diego Armando Maradona. Il gioco è stato poi fermato al minuto numero 10 per lo stesso motivo: un lungo applauso ha ricordato il campione argentino e bandiera del Napoli.

La Juventus si è portata in vantaggio al ’21 con Morata, che ha battuto Montipò con una grandissimo tiro rasoterra in diagonale sul secondo palo. Al 47′ una grande incursione di Schiattarella mette a dura prova Szczesny. Subito dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo Letizia riceve e tira al volo, questa volta il portiere bianconero non ci arriva.

Benevento-Juventus: il tabellino e le pagelle del match delle 18

Nella seconda frazione di gioco la “Vecchia Signora” ha avuto alcune occasioni soprattutto con Morata sebbene sia successo ben poco. Nel finale ci sono state tante proteste tra cui quella di Inzaghi che è stato ammonito. All’86’ Montipò nega il gol a Dybala.

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 7, Glik 6, Caldirola 6 (33′ Maggio 5,5 – 60′ R. Insigne 6), Barba 5,5; Hetemaj 5,5, Schiattarella 6,5, Improta 6; Ionita 5 (72′ Tello 6), Caprari 5,5 (72′ Tuia 6); Lapadula 5,5 (72′ Sau 6). All. F. Inzaghi 6,5

Juventus (4-4-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6, De Ligt 6, Danilo 6,5, Frabotta 5,5; Chiesa 6,5 (69′ Bernardeschi 6), Arthur 5,5 (62′ Bentancur 6), Rabiot 6, Ramsey 5,5 (62′ Kulusevski 6); Dybala 5, Morata 6,5. All. Pirlo 5,5

Arbitro: Pasqua

Reti: 21′ Morata (J), 48′ Letizia (B)

Ammoniti: 59′ Maggio (B), 80′ Cuadrado (J), 81′ Schiattarella (B), Glik (B), Barba (B) 81′ Inzaghi (B)

Espulsi: 97′ Morata (J)

MIGLIORE IN CAMPO: LETIZIA

Il Benevento ha retto bene gli attacchi ripetuti dei bianconeri soprattutto nel finale. L’autore del gol del pareggio dei giallorossi, Letizia, ha dedicato la rete a Diego Armando Maradona.

