Chiara Ferragni ha fatto impazzire i follower condividendo uno scatto dolcissimo: la nota influencer è nella vasca insieme al figlio Leo.

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer di maggiore successo in Italia. La 33enne vanta ben 22 milioni di follower su Instagram e posta ogni giorno numerose stories e fotografie. La nativa di Cremona, negli ultimi anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Nel 2017, ad esempio, venne nominata dalla rivista Forbes ‘l’influencer di moda più importante del mondo’.

Chiara, poco fa, ha postato uno scatto che ha fatto velocemente il giro del web. La Ferragni è in vasca da bagno insieme al piccolo figlio: la foto è dolcissima.

Chiara Ferragni in vasca con Leo: scatto dolcissimo

Chiara, poco fa, ha messo in rete uno scatto dolcissimo. La nota influencer è seduta in vasca da bagno senza vestiti ed è in compagnia di suo figlio Leo. Il piccolino è come al solito sorridente mentre la bellezza del viso della mamma è semplicemente abbagliante.

Il post ha raccolto in breve tempo 460mila cuoricini. I fan stanno commentando con enfasi, sottolineando la gradevolezza dello scatto. “Che super mamma”, “Bellissimo il legame tra madre e figlio”, “Una mamma bellissima e felice”, “Un momento bellissimo”, si legge.

Chiara condivide spesso scatti spettacolari in cui mette in mostra degli outfit molto belli e particolari.

