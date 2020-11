Clizia Incorvaia, gambe chilometriche e sguardo che seduce. Una delizia – FOTO

Clizia Incorvaia, col suo outfit per il sabato mattina fa impazzire i follower, ammaliati dalla sua bellezza travolgente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia Incorvaia inaugura il sabato mattina con uno scatto da casa sua, precisamente davanti l’ascensore. Pronta per svolgere le commissioni mattutine, almeno questo è quanto confessa la stessa postando tanto di didascalia accanto alla foto: Spesa si , ma con style!! Clizia è in posa e si lascia immortalare col suo outfit super trendy. Ogni pezzo crea una dolce armonia originando una mise autunnale assolutamente da imitare. Clizia gioca sulle tonalità del beige/marrone/bianco per un effetto ottico strabiliante. Stivaloni che arrivano appena sotto il ginocchio bianchi che risaltano sia la pelle chiara che le gambe lunghe e snelle. Gli stivali sono abbinati alla borsa con tanto di logo dorato del brand. Bianca è anche la gonna molto corta che le sta d’incanto. Per spezzare l’outfit, il lungo blazer sulle tonalità del marrone che riprende il maglioncino a dolce vita beige. Il risultato finale è top, semplicemente stilosa.

Clizia Incorvaia, il suo amore per la moda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Chi segue Clizia, sa bene che la fashion blogger fa della moda la sua passione. I suoi scatti sul seguitissimo profilo social – 568 mila – sono un continuo omaggio alla moda. Tra outfit deliziosi e particolari, Clizia propone dei continui spunti per chi ama la moda elevandola a stile di vita. Alcuni suoi scatti la vedono anche insieme al compagno, Paolo Ciavarro, conosciuto al GF Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia è anche una splendida mamma: tra le sue storie ci sono dei video davvero carini che la vedono intenta a giocare a nascondino con Nina – nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, Le Vibrazioni.

