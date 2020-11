Dayane Mello toglie il fiato in body nero. Fondoschiena da urlo – FOTO

Nuovo scatto bollente condiviso nella pagina Instagram della brasiliana Dayane Mello. Ogni cosa vale quando si è in guerra

La modella brasiliana Dayane Mello è ancora dentro la Casa più spiata del web e non smette di fare parlare di sé. Le critiche e le polemiche sono sempre all’ordine del giorno e anche lei che si è sempre dimostrata alquanto diplomatica con gli altri si è lasciata sfuggire forse un commento che potrebbe aver fatto infuriare Stefania Orlando.

“Non sopporto più la sua voce” ha detto infatti Dayane Mello all’amica Adua Del Vesco. “Non ha niente a che fare con la mia personalità. Sono arrivata al punto in cui anche solo sentire la sua voce mi dà fastidio. Non sopporto il suo atteggiamento, non vedo la verità in questa donna“, ha detto durante una chiacchierata in piena notte.

I rapporti tra le due donne sono tesi già da qualche settimana e sembrano non scemare soprattutto visto che il reality andrà per le lunghe, fino all’8 febbraio. “Non riesco ad avere una conversazione con lei, non mi piace, perché so che non ho la verità. Perché devo aprirmi, stare a fianco di una persona che non mi interessa?”, ha continuato la Mello.

Dayane Mello alla finestra in body nero, che spettacolo il lato B