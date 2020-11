Elena Morali: outfit rosso da capogiro, il Natale mai così invitante – FOTO

La showgirl Elena Morali in attesa del natale mostra il suo outfit rosso fiammante ottimo per la vigilia, da non perdere.

Elena Morali, la showgirl italiana sconosciuta per la partecipazione ad alcuni reality televisivi e per la sua attività sui social network, infiamma i cuori dei suoi fan. Nella giornata di oggi, la bionda naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha mostrato ai suoi followers cosa indosserà la vigilia di Natale. Tra lo stupore di molti, giungono in breve tempo i primi commenti al suo outfit più alla moda e da sfoggiare con grande orgoglio sotto le feste natalizie.

Elena: la paladina del Natale in total bordeaux

Nello scatto vi è uno sfondo che rievoca le sognanti atmosfere tipiche del Natale. Un albero totalmente addobbato, un altro in procinto di essere completato ed alcune ghirlande dorate poste in posizioni strategiche con sapiente cura. In primo piano, invece, spicca Elena in un outfit total bordeaux, come le famose palline, evocate da lei stessa nella descrizione del post su Instagram.

La Bergamasca de “La Pupa e il Secchione” è nel pieno dei preparativi per una delle feste più attese dell’anno. Eppure a lasciare a bocca aperta i suoi fan è il vestitino che mette perfettamente in luce il suo fisico mozzafiato ed ancor di più il suo irresistibile volto da bambolina. “Oh oh oh ci si avvicina al Natale!” ha esordito la bergamasca con fare inizialmente ironico, per poi porgere gentilmente una domanda ai suoi followers: “E voi avete già fatto l’albero?”

Nata sotto il segno dei pesci ed incredibilmente solare, dopo aver rivolto la domanda a trabocchetto ai suoi fan, se si dovesse analizzare l’espressione e l’intensità dello sguardo catturato dall’istantanea, sembrerebbe quasi che voglia dire saccentemente: “Io si!”. Oppure: “Voi siete in ritardo!”. Resta, ad ogni modo, una sfida ironica e per nulla di cattivo gusto, soprattutto visti i progressi in ambito creativo.

