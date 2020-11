Emma Marrone, la riflessione che piace: “Continuare a non essere le ultime”

Emma Marrone scende in campo a sostegno delle donne con un lungo post, molto forte ma veritiero che è piaciuto molto

Emma Marrone come sempre si distingue, in tutto. Nel suo look, nel suo approccio alla vita, nel modo in cui affronta alcuni tempi, sempre in modo deciso e diretto. E anche parlando delle donne, in questa settimana particolare, dedicata a combattere la violenza sulle donne, lei ha lasciato il segno.

Lo ha fatto con un lungo e sentito post su Instagram che in poco tempo ha fatto il giro del web. Parole forti e non banali che parlano di cose vere, quelle che accadono tutti i giorni nel mondo del lavoro, delle famiglie, dell’approcciarsi agli altri. Un mondo in cui la donna è sottoposta sempre a continui giudizi qualsiasi cosa faccia, si ponga e in base alle sue scelte.

È una presa di posizione quella di Emma a favore del sesso femminile, di tutte coloro che ogni giorno lottano contro i pregiudizi per avere le pari opportunità.

Emma Marrone e il suo omaggio a tutte le donne

Due foto bellissime che la mostrano in tutta la sua tenacia e decisione. In versione blu elettrico che le calza da dio. È così che Emma Marrone si mostra per parlare delle donne. Occhi truccati in modo forte di blu, come gli orecchini e l’abito molto sfarzoso che indossa. In questa mise decide di parlare a tutte le donne che la seguono. Mandare loro un messaggio forte e propositivo.

Cosa ci dice Emma? Che qualsiasi cosa e scelta le donne vengono criticate ma questo non le deve fermare. “Se siamo al potere, facciamo notizia. Se ci realizziamo nel lavoro, siamo ambiziose; se la nostra ambizione è la famiglia, non vogliamo lavorare” scrive la cantante leccese. Questi solo alcuni esempi per dire che c’è sempre qualcosa che non va ma non deve scoraggiare anzi.

E ci sono tanti buoni motivi. Le donne hanno tante carte da giocare, ogni giorno. “Siamo aspirazione, bisogno, determinazione. Siamo volontà, forza, siamo visione. Siamo conoscenza, competenza, siamo esperienza – conclude – sogniamo con ambizione per non essere le prime per continuare a non essere le ultime”.

