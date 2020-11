Georgina Rodriguez ha pubblicato un video hot sui social network in cui lascia i suoi migliaia di fan letteralmente a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez fa impazzire i suoi tantissimi follower pubblicando un video su Instagram che non può non accedere la fantasia di chi la segue. La bellissima moglie del campione della Juventus Cristiano Ronaldo si mostra ai suoi ammiratori vestita con un pantalone rosso fuoco e un top sportivo che le lascia scoperta la schiena. Calzettoni bianchi e scarpe da ginnastica abbinate completano il suo outfit. A far mancare il fiato ai suoi fan però non è certamente la sua tenuta sportiva. Georgina infatti si è fatta riprendere in ginocchio, con in mano una rosa rossa e di spalle. Le coronarie dei suoi fan sono invece messe a dura prova dal movimento ritmico che segue l’invidiabile lato B della bella Georgina. Una posa a dir poco sensuale messa ancora di più in risalto dal marmo candido che la circonda e che dimostra di essere la location ideale per accogliere la rosa e soprattutto la sua sexy proprietaria.

