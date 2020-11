Giorgia Palmas risponde alla domanda che tutti le fanno – FOTO

Giorgia Palmas attraverso uno scatto pubblicato sulla sua pagina social incanta e stupisce i suoi fan lasciandoli a bocca aperta

Non serve mostrarsi svestite per accendere i desideri di milioni di persone e Giorgia Palmas sembra esserne la dimostrazione. Alla bellissima ex velina di Striscia la Notizia è infatti bastato pubblicare su Instagram una foto del suo meraviglioso viso per meritare migliaia di cuoricini. La showgirl sarda ha usato il popolare social network per rispondere finalmente ad una domanda che evidentemente in tanti le pongono ovvero di che colori sono i suoi capelli. Una risposta a quanto pare non facile che finalmente Giorgia è riuscita a dare: “i miei capelli sono color autunno”. La Palmas infatti si è fatta ritrarre mentre guarda un giardino milanese da dietro il vetro di una finestra ed effettivamente i suoi capelli hanno proprio il colore della natura che la circonda. Sguardo profondo rivolto verso l’infinto, una t-shirt grigia ed un trucco non marcato completano l’immagine che la bella Giorgia ha regalato ai suoi fan.

Giorgia Palmas e la fine dell’amore con Brumotti