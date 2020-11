Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 novembre: la promessa di Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 novembre: mentre Roberta fa progetti di vita, Federico scopre tutto e scappa di casa.

Il Paradiso è ancora in fermento per l’evento che coniuga moda e sport, ma numerosi problemi personali sono intervenuti a turbare gli animi. Roberta aveva deciso di non partire per Bologna, ma dopo aver scoperto che Marcello vorrebbe accompagnarla, sogna adesso in grande. Dal canto suo il ragazzo si trova la strada sbarrata da una vecchia conoscenza che potrebbe rovinargli la vita. Nel frattempo i Cattaneo e i Guarnieri si consultano e stringono un patto di segretezza affinché Federico non sappia mai che Umberto è il suo vero padre. Peccato che le notizie corrano veloci e il ragazzo sappia già tutto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Federico scopre tutto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Federico viene a sapere tutto riguardo al suo passato. Il ragazzo è il frutto di una scappatella extraconiugale tra la madre Silvia ed Umberto Gualtieri: la notizia lo sconvolge a tal punto da spingerlo a scappare di casa.

I genitori del ragazzo reagiranno tutti in modo molto diverso, soprattutto Luciano, che potrebbe vederselo portare via da un momento all’altro. L’uomo deciderà di confrontarsi con Vittorio, che in uno slancio di generosità gli prometterà di parlare con Federico.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Roberta è entusiasta della partenza e ne sta parlando con tutti. La giovane sogna le nozze, ma non sa ancora che il Mantovano è tornato ed esige una resa dei conti con Marcello. Il ragazzo dovrà saldare un vecchio debito e non saprà proprio come fare a spiegarlo alla fidanzata.

