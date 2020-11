Incidente stradale: investe due pedoni. Donna morta sul colpo

Questa mattina due pedoni sono stati investiti da un automobile. La donna è morta sul colpo mentre l’uomo è in condizioni gravi.

È successo questa mattina, sabato 28 novembre, a Manchester. Nell’area di di Ashton-under-Lyne, due passanti sono stati investiti da una Volkswagen Golf rossa. La donna, 27 anni, è stata dichiarata morta sul colpo. L’uomo di 28 anni, invece, è stato portato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono critiche a causa delle profonde ferite riportate. Riguardo al conducente dell’autoveicolo, l’uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e omicidio stradale. Questi è stato anche accusato di errato atteggiamento durante la guida. A seguire le parole di un ufficiale della polizia di Manchester.

LA DONNA È MORTA SUL COLPO, L’UOMO RISCHIA LA VITA

Manchester Road, la strada in cui è avvenuto il tragico evento, è ancora chiusa al traffico. Secondo quanto ha ribadito l’ispettore di polizia Danny Byrne, appartenente alla GMP (Greater Manchester Police) Serious Collision Investigation Unit, l’incidente di questa mattina, ha avuto conseguenze drammatiche per i due pedoni a causa della scarsa condotta del conducente durante la guida. L’agente ha inoltre dichiarato di aver dato alla famiglia della donna il supporto degli ufficiali specializzati al fine di sostenerla in questo momento davvero difficile. Infine, l’uomo dedica un pensiero al passante ora in cura all’ospedale per le sue gravi condizioni. L’ufficiale assicura la sua famiglia dichiarando che l’uomo riceverà adeguate attenzioni presso la struttura ospedaliera.

Le indagini investigative sono ancora aperte e l’uomo è in custodia cautelare per poter essere ulteriormente interrogato dagli ufficiali. L’agente lancia infine un appello a tutti i testimoni di questa mattina e li invita a contattare la polizia di Manchester quanto prima.

Fonte Mirror