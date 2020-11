Giancarlo Giammetti, socio di Valentino, ha reso pubblici alcuni scatti inediti della principessa Diana in sua compagnia.

Diana Frances Spencer, soprannominata dal popolo inglese e poi dalla comunità mondiale Lady Diana, è la protagonista degli scatti pubblicati in questi due giorni dall’ex partner dello stilista Valentino, Giancarlo Giammetti. Istantanee che hanno immortalato alcuni momenti di totale libertà che la principessa d’Inghilterra e Valentino solevano condividere in reciproca compagnia, ed assieme ad altri amici. Le fotografie vintage sono state scattate negli anni ’90 del secolo scorso.

Lady Diana: i meravigliosi momenti d’amicizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Privategg (@giancarlogiammetti)

Lady Diana e Valentino, nel primo scatto, sono inizialmente immortalati durante un incontro apparentemente formale, dove entrambi si ritrovano uno di fronte all’altro ed a sorridersi vicendevolmente. Lei appare meravigliosa come lo è sempre stata, con un abito elegante di colore bianco ed un vestito azzurrino che richiamava il suo colore degli occhi. Il secondo scatto, invece, è pura sorpresa.

Diana, Valentino ed il principe Kyril hanno lasciato indietro alcuni dei loro cari amici per salire a bordo di un confortevole yacht in mare aperto. Ben lontani da ogni formalità regale. Sembra, inoltre, quasi chiara l’assenza in quei giorni del principe di Scozia e all’epoca suo consorte Carlo. L’atmosfera che la datata fotografia riesce a suscitare negli animi dei suoi osservatori è di pura magia estiva. Diana si nasconde dietro degli occhiali da sole leggermente più grandi della forma del suo viso e, stavolta, indossa una camicia molto più casual allacciata in vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Privategg (@giancarlogiammetti)

Per concludere questo memorabile ed inedito momento di nostalgia: Giancarlo ha deciso di condividere con i suoi fan degli altri scatti. Ritraggono la Lady citando nella didascalia ed in sua memoria la tanto acclamata serie “The Crown“, attualmente in onda sulla piattaforma Netlifx. Inoltre, nelle ultime fotografie la principessa Diana indossava degli splendidi abiti firmati dalla stessa casa di alta moda.

