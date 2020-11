Maddalena Corvaglia è sempre più spettacolare su Instagram: l’ex Velina è in splendida forma e continua a far impazzire i fan con i suoi scatti da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena Corvaglia è una donna ricca di fascino. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: la nativa di Galatina diventò velina bionda del noto programma satirico ‘Striscia la Notizia’ nel lontano 1999, affiancando Elisabetta Canalis. La coppia fu molto amata dai telespettatori e le due splendide donne sono state probabilmente le veline più popolari.

Maddalena è attivissima sui social network: la classe 1980 continua ad incantare i suoi follower con scatti sbalorditivi. La showgirl, poco fa, ha condiviso una serie favolosa di scatti in cui mette in mostra tutto il suo splendore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Laura D’Amore, abito pazzesco e curve da sogno: da togliere il fiato – FOTO

Maddalena Corvaglia, serie di scatti da urlo sul pavimento: décolleté incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena, poco fa, ha pubblicato una serie di scatti da sogno. La showgirl si sta allenando sul pavimento e indossa un top strettissimo che mette in risalto il suo magnifico décolleté. L’ex velina è in splendida forma e il suo corpo continua a far sognare i tantissimi ammiratori.

Il post ha collezionato già 10mila cuoricini e numerosi commenti. La Corvaglia non è l’unico soggetto della foto: con lei c’è il suo splendido cane. “Secondo voi è vero che col tempo il cane ed il padrone si assomigliano??”, ha chiesto la nativa di Galatina nella didascalia. La 40enne ha anche chiesto ai suoi follower di condividere le foto con i cani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Antonella Elia, l’abito con strass dorati: ancora più bella dopo la delusione d’amore – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

La Corvaglia, qualche giorno fa, condivise una magnifica foto in bianco e nero in cui indossava un costumino molto particolare. Il suo fisico lasciò i fan a bocca aperta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.