Massimiliano Morra rompe il silenzio: “La mia sessualità? Ora parlo io”. Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip, l’attore è tornato a parlare di questa sua esperienza

Massimiliano Morra è stato l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip: oggi, ospite a Verissimo, ha parlato un po’ di questa sua esperienza, del suo rapporto con Adua Del Vesco e di tutto il gossip che li ha circondati all’inizio di questa esperienza. Ha parlato a Silvia Toffanin: “Sono stato contento di aver ritrovato Adua nella casa, per me lei era molto importante. Eravamo una coppia senza essere una coppia. Mentre stavo con lei ho avuto soltanto delle avventure, la nostra storia era organizzata a tavolino ma le volevo bene“.

Massimiliano Morra dopo il Grande Fratello Vip: “Sono felice di aver ritrovato Adua”

“L’Ares mi ha dato tutto. Io non ero nessuno, non sono il figlio di nessuno e ho dovuto costruire una carriera con le mie mani. L’Ares mi ha aiutato” ha confessato poi Massimiliano, rimangiandosi in parte tutto quel rancore che ha sottolineato di avere nella casa. “Un po’ di rancore c’è perché mi sono ritrovato senza lavoro dalla sera alla mattina e ancora oggi non so il motivo, ma mi hanno dato tanto“.

Per quanto riguarda quello che ha detto Adua nella casa sulla sua sessualità, la risposta è stata piuttosto chiara: “Ci conosciamo da tanti anni e lei sa la persona che sono, però comunque la mia sessualità è affare mio“.

