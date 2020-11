Parrucchiera di 47 anni si getta sotto un treno

Tragedia nel padovano. Addosso alla donna gettata sotto un treno è stato trovato un biglietto d’addio indirizzato ai familiari

La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 26 novembre nei pressi di Vigodarzere, piccolo comune a nord di Padova. Una donna di 47 anni, molto conosciuta a Camposampiero per la sua attività nel campo dell’estetica, è stata trovata morta intorno alle 22 vicino ai binari del treno dopo che si è suicidata.

Secondo la ricostruzione della Polizia ferroviaria che sta indagando sul caso si è trattato di un gesto volontario, infatti addosso alla donna è stato trovato un biglietto d’addio indirizzato alla famiglia in cui ha scritto che per lei era impossibile continuare a vivere. Sul posto sono accorsi i medici del Suem 118 e il medico legale che ha potuto solo constare il decesso volontario. Le indagini sono affidate alla Polfer.

La donna soffriva di depressione, il male oscuro l’ha portata via

La donna ha lasciato un biglietto nel quale diceva che non aveva più le forze per andare avanti. Poi si è recata sui binari su cui transita il treno regionale e si è gettata sotto un treno.

L’allarme è stato dato dallo stesso macchinista del treno che non ha potuto fare altro per evitare la collisione con la donna, troppo alta la velocità per poter cercare di fermare il mezzo in tempo. Sul posto si sono intervenuto subito i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polfer. La vittima era molto stimata nel comune e la notizia ha lasciato la comunità nello sconforto e nell’interrogativo se si potesse prevedere quel terribile gesto.

Alla sua famiglia infatti non aveva dato nessun segnale del suo malessere psicofisico e questo rende ancora più inspiegabile ciò che ha fatto. Solo nelle ultime ore le persone che le stavano vicine parlano di uno stato di leggera depressione che forse si sarebbe potuto intuire e deviare con un maggior avvicinamento alla donna.

