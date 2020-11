Maria Teresa Ruta, gravi insinuazioni su Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos per delle cose che la Ruta ha detto ieri sera ad Andrea Zelletta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono due dei concorrenti più amati della casa del Grande Fratello Vip, e dall’inizio hanno stretto un legame importante con Maria Teresa Ruta. Negli ultimi tempi, però, i due cominciano a nutrire dei dubbi nei suoi confronti e hanno notato che non ha davvero una certa simpatia per Francesco Oppini, che è tanto legato a Tommaso. Ieri, parlando con alcuni nella casa tra cui Andrea Zelletta, Maria Teresa ha detto che secondo lei Tommaso “succhia” l’energia di Francesco, provocandogli malessere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i loro dubbi su Maria Teresa: “Si è allontanata di noi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Tommaso ci è rimasto molto male quando lo ha saputo e Stefania e Francesco hanno provato a confortarlo, in particolar modo Oppini che ha provato a giustificare Maria Teresa dicendo che come tutti è molto stanca e ha bisogno di nuovi stimoli. Stefania però non è convinta: “Non si espone mai, se non per difendere le persone, ed esporsi per difendere qualcuno è una posizione comoda. Poi si è avvicinata a Dayane e Rosalinda e ha fatto gruppo con loro quando l’hanno nominata tante volte“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)