Tommaso Zorzi sgancia la bomba nella casa del GF Vip: “Ci siamo baciati”. Nella casa più spiata d’Italia qualcosa potrebbe essere sfuggito all’occhio attento delle telecamere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, fuori dalla casa ma anche dentro. Tutti lo cercano e tutti lo vogliono, ed è sicuramente il concorrente che ha dato più baci a stampo in assoluto durante questa esperienza. Ieri mentre parlava con i suoi compagni ha rivelato di aver dato anche un bacio vero a qualcuno, ma non ha voluto fare nomi e così sono cominciate le indagini dei concorrenti nella casa. Chi ha baciato Tommaso? Ha davvero baciato qualcuno o è una presa in giro?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Tommaso Zorzi rivela di aver baciato qualcuno nella casa: “Non ve lo dico”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Durante le feste nella casa lo vediamo spesso scambiarsi baci con il suo amico Francesco Oppini, ma non solo. C’è stato un bacio con Giulia Salemi durante un gioco che hanno fatto qualche settimana fa, ma un bacio anche con Enock, con Selvaggia in confessionale, con Adua Del Vesco durante il suo compleanno e infine con Pierpaolo in confessionale. Quest’ultimo non lo abbiamo visto quindi potrebbe essere questo il famoso bacio di cui ha parlato, ma alcuni nella casa non credono che si riferisca a quello.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)