Valentina Ferragni, a Vezagni’s house è già Natale – FOTO

La bella influencer Valentina Ferragni oggi si è data all’allestimento delle decorazioni natalizie insieme al suo Luca Vezil

Valentina Ferragni, la più piccola della famiglia più social del web, suscita sempre molta ilarità quando compaiono notizie sul suo conto, forse per la freschezza con cui affronta tutte le critiche che le sono mosse ma anche per il modo di porsi sempre allegro.

Criticata pesantemente nei mesi scorsi per l’aumento di peso dovuto al fermo del lockdown a cui tutti noi siamo stati costretti, Valentina ha reagito a testa alta ignorando le accuse che le sono state poste nel modo più diplomatico possibile. Adesso però con il nuovo stop delle regioni non si è certo data per vinta e la ritroviamo nei suoi post di Instagram intenta a dedicandosi completamente al workout casalingo.

“No more excuse” scrive la ragazza nel feed della foto che la vede impugnare l’anello di Ring Fit Adventure: sembra non voglia sentire scuse durante questo periodo, allenamento anche dentro casa per dare il meglio di sé e mantenersi in forma.

Valentina Ferragni con Luca e Pablo sotto l’albero

Lei è spesso ritratta sui social col fidanzato Luca Vezil, li abbiamo trovato ad esempio in uno spot molto ironico per la salvaguardia dell’ambiente promosso dalla compagnia Pulsee Emergy, ma anche lo scorso 9 novembre per il loro settimo anniversario di fidanzamento. In quell’occasione Valentina gli ha dedicato un album fotografico di 10 scatti che ripercorrono la loro storia d’amore, dagli esordi fino ad oggi, un crescendo di complicità e affetto.

Li ritroviamo nell’ultimo post stretti insieme all’amico peloso Pablo mentre sorridono davanti all’albero di Natale che oggi hanno addobbato. Valentina ci tiene a sottolineare che non lo hanno acquistato ma noleggiato presso L’Emporio di Turate, un gesto per rispettare l’ambiente e puntare sulla sostenibilità del pianeta.

Sono sorridenti immersi tra palline colorate, schiaccianoci giganti di legno e pacchetti dono. Una famiglia perfetta che non è certo passata inosservata ai fan che hanno premiato lo scatto con commenti molto sentiti e 183mila like. “We are ready for a special Christmas at Vezagni’s house” e sicuramente l’ambiente è quello giusto.

