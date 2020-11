Valeria Marini parla a Verissimo su Calale 5 del suo rapporto difficile con la mamma Gianna e accenna alla sua storia d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA🌟MARINI🌟🌟🇮🇹🌟 (@valeriamarini)

Valeria Marini è stata oggi ospite a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin su Canale 5. La soubrette in questi ultimi giorni è stata protagonista della cronaca rosa per via della fine della sua storia d’amore con Gianluigi Martino con cui è stata insieme per due anni. Ma non solo, anche della notizia choc della truffa che la mamma ha subito.

Valeriona Nazionale lo aveva fatto intendere a Live – Non è la D’Urso che tra di loro le cose non andavano più. Poi lo stesso Martino era stato nel salotto della D’Urso confermando la rottura ma dichiarandosi ancora innamorato di lei.

Ma che cosa è successo tra i due? È quello che si chiedono tutti. Pare che di mezzo ci sia Emanuela Tittocchia con la quale Martino era stato fotografato in atteggiamenti molto complici. Valeria aveva fatto arrivare, infatti, anche una lettera di diffida nei confronti dei due proprio a Barbara D’Urso.

Oggi la Marini ha detto la sua verità alla Toffanin parlando soprattutto della sua mamma.

Valeria Marini e il rapporto con la mamma: ” E’ stata tosta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA🌟MARINI🌟🌟🇮🇹🌟 (@valeriamarini)

Valeria Marini a Verissimo ha parlato del rapporto recuperato con la sua mamma Gianna che è stata truffata da una persona che le ha fatto fare degli investimenti “finti” come li ha definiti la showgirl. Questa persona ha allontanato Valeria dalla mamma, la donna non la parlava più e le ha rubato tutti i soldi.

“E’ stata veramente tosta” ha detto la Marini raccontando questa vicenda e ora si dice felice perché ora è uscito tutto fuori e non pensava che poteva risolversi così in breve tempo. E poi la rivelazione: “Anche io sono stata truffata e ho denunciato”. Una truffa peggiore della mamma quella che la Marini ha subito e grazie alla famiglia e agli avvocati ne è riuscita ad uscire. La mamma in primis l’ha aiutata e per questo lei si sentiva in dovere di ricambiare in un momento difficile per lei.

Un video per Valerina da parte della mamma che le dice “Grazie, la guerra è quasi vinta e grazie a te che mi sei sempre stata vicina”. E poi: “Sono molto felice di questo momento e di viverlo qui” ha detto emozionata la showgirl.

Poi parla anche di Gianluigi Martino. Perché è finta le chiede la Toffanin e lei sgancia: “é stata una tragedia nella tragedia”, poi nulla di più. Valeria non ne vuole parlare. Dice solo che non è come è stato detto ma non vuole accennare nulla di più. Ed infine dice che c’è bisogno di sorridere e spera che presto tornerà a farlo.

