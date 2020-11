Wanda Nara va a cavallo, ma è completamente nuda: sbalorditiva – FOTO

Wanda Nara stupisce ancora una volta tutti. Ritorna alle origini ma lo fa in maniera alternativa: senza veli è meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara incontenibile. La moglie di Mauro Icardi ne inventa ogni giorno una per far parlare di sé e dobbiamo dire che il risultato è da perdere il fiato. Dopo la serie di scatti in completini sportivi da urlo e molto molto striminziti, la procace showgirl ci ha deliziato con altri scatti che come sempre hanno fatto il pieno di like.

Del resto lei deve pur trovare il modo di ammazzare il tempo. Al momento, infatti, si trova nella sua mega villa di Parigi. È qui che tutta la famiglia allargata di Wanda Nara vive da questa estate, da quando si è trasferita per seguire il marito Mauro Icardi che gioca nel Psg. In Francia si è in pieno lockdwn e dunque Wandona ha bisogno di trovare degli stimoli giornalieri per andare avanti.

Quali migliori modi se non scattare delle foto molto sexy che sono tutte ben volute e accette dai suoi follower. Oggi il suo profilo Instagram è seguitissimo e conta la bellezza di 7,2 milioni di follower di certo super contenti dell’ultima foto che la signora Icardi ci ha regalato. Per vederla vai alla pagina successiva.

Wanda Nara senza veli ritorna alle origini