Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 29 Novembre

Accadde oggi. Il 29 Novembre è il 333º giorno del calendario, quest’anno 334° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 29 novembre si festeggia San Francesco Antonio Fasani, noto come Padre Maestro, presbitero è teologo appartenente all’ordine dei Frati Minori Conventuali. Si celebra inoltre la giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese, indetta dall’organizzazione delle Nazioni Unite per ricordare il piano di partizione della Palestina.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da San Francesco D’Assisi (@sanfrancescoassisi)

1223 – Approvazione della regola di San Francesco d’Assisi, ossia le norme destinate a regolare l’ordine Francescano.

1732 – Evento sismico in Irpinia che causa migliaia di morti.

1797 – Nasce Gaetano Donizetti.

1830 – Rivolta di novembre in Polonia contro il dominio dell’impero Russo.

1847 – Fusione tra la parte insulare è quella continentale del Regno di Sardegna, che diventa uno stato unitario.

1877 – Thomas Edison dimostra il funzionamento del fonografo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona)

1899 – Nasce la squadra di calcio del Barcelona.

1924 – Muore il compositore Giacomo Puccini.

1929 – Richard Evelyn Byrd è il primo uomo a sorvolare il Polo Sud.

1944 – La prima operazione chirurgica per correggere la Tetralogia di Fallot, malformazione cardiaca congenita.

1945 – Viene dichiarata la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

1947 – Le Nazioni Unite votano per la partizione della Palestina tra arabi ed ebrei.

1954 – Muore il fisico è Premio Nobel Enrico Fermi.

1961 – Lanciata navicella Mercury-Atlas 5 con a bordo lo scimpanzé Enos.

1963 – Istituita la Commissione Warren per investigare sull’Assassinio di John F. Kennedy.

1981 – Muore in circostanze misteriose l’attrice Natalie Wood.

1986 – muore l’attore Cary Grant.

2010 – Muore il regista Mario Monicelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Harrison (@georgeharrisonofficial)

2001 – Muore il membro dei Beatles George Harrison.

2012 – La Palestina entra a far parte dell’ONU.

