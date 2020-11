Accoltella a morte il suo pitbull: aveva azzannato il padre

A Carugo un ragazzo ha accoltellato il suo pitbull dopo che questo aveva aggredito il padre ma nella concitazione ha ferito anche l’uomo

Un ragazzo a Carugo, in provincia di Como, ha ucciso il suo pitbull di quattro anni dopo che questo aveva azzannato il padre. Il giovane gli ha inferto una serie di coltellate per farlo lasciare la preda m nella concitazione ha ferito anche il genitore intrappolato dall’animale. Il cane secondo le testimonianze era impazzito di cattiveria e neppure i comandi dei padroni lo hanno calmato dalla sua furia improvvisa e dall’attacco all’uomo che è avvenuto senza un motivo apparente.

LEGGI ANCHE -> Parrucchiera di 47 anni si getta sotto un treno

La vicenda è accaduta ieri in via Pascoli a Carugo. Il padre del ragazzo si è visto improvvisamente assalire dal pitbull e per proteggersi il volto si è riparato con un braccio che però è stato prontamente agganciato da cane.

Richiamato dalle urla del padre, il figlio è corso in giardino prima urlando all’animale di lasciare la presa poi non avendo nessun riscontro ha afferrato un coltello dalla cucina e ha iniziato a ferire il pitbull che però continuava a mantenere la mandibola serrata sull’uomo a terra. Il cane è poi stramazzato al suolo per le ferite riportate, il padre invece ricoverato all’ospedale di Cantù.

Forbes ha stilato una lista delle razze più aggressive di cani

Sul posto è intervenuto poi il personale Ats che non ha solo constatare la morte dell’animale e ne ha recuperato la carcassa che verrà poi sottoposta ad analisi nel tentativo di stabilire cosa l’ha fatto impazzire.

LEGGI ANCHE -> Nuova tragedia stradale: muore ragazza di 16 anni, tre i feriti

Negli ultimi anni i riflettori si sono accesi sul tema delle aggressioni di cani e delle conseguenti razze pericolose da poter tenere in casa. In molti Paesi sono stati introdotti dei patentini per alcuni cani, mentre In Italia non esiste nessuna norma specifica a riguardo ma solo corsi di addestramento specifici per i padroni che li posseggono.

La rivista Forbes ha pubblicato una classifica sulle razze dei cani che sono state protagoniste del maggior numero di aggressioni tra il 2005 e il 2017. Dalla classifica emerge che i cani di razza pitbull sono protagonisti delle aggressioni più letali negli Stati Uniti (il 66%), ma oltre a questi nella lista compaiono anche rottweiler, pastore tedesco, meticci, bulldog americano, bullmastiff, husky, labrador e doberman pincher.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter